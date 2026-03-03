< sekcia Regióny
Žilinská matrika a ohlasovňa pobytov neposkytuje služby
Predpokladané obnovenie poskytovania služieb je dnes o 13.00 h.
Autor TASR
Žilina 3. marca (TASR) - Žilinská matrika a ohlasovňa pobytov v utorok predpoludním dočasne neposkytuje svoje služby. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, dôvodom je výpadok centrálnych informačných systémov (CIS).
„Predpokladané obnovenie poskytovania služieb je dnes o 13.00 h. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie,“ uviedla Ondrášová.
