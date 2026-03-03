Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Regióny

Žilinská matrika a ohlasovňa pobytov neposkytuje služby

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Predpokladané obnovenie poskytovania služieb je dnes o 13.00 h.

Autor TASR
Žilina 3. marca (TASR) - Žilinská matrika a ohlasovňa pobytov v utorok predpoludním dočasne neposkytuje svoje služby. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, dôvodom je výpadok centrálnych informačných systémov (CIS).

„Predpokladané obnovenie poskytovania služieb je dnes o 13.00 h. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie,“ uviedla Ondrášová.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027