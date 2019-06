Žilinská mestská polícia chce zvýšiť svoje počty

Žilinský primátor upozornil, že kľúčové je dať mestským policajtom silnejšie právomoci.

Žilina 25. júna (TASR) – Mestská polícia (MP) Žilina chce do štyroch rokov navýšiť personálny stav o 20 policajtov a otvoriť druhú budovu na sídlisku Vlčince. V nej by mohlo vzniknúť nové oddelenie pre časť sídliska Vlčince, sídlisko Solinky, mestské časti Mojšová Lúčka, Rosinky a okolie Vodného diela Žilina. Náčelník MP Žilina Peter Mišejka to povedal po predstavení Koncepcie rozvoja MP Žilina 2019 – 2022 na utorkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline.



"Okrem navýšenia personálneho stavu chceme pokryť aj sídliská a mestské časti. To znamená, že výkon služby by sa mal okrem centra mesta preniesť do týchto častí. Ale takisto chceme zvýšiť bezpečnosť v centre mesta, hlavne počas nočných hodín z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu," doplnil Mišejka.



Pre primátora Žiliny Petra Fiabáneho je v súvislosti s MP dôležité jej personálne posilnenie na taký počet, aby boli policajti v prvom rade v teréne. "Dnešný počet nám neumožňuje mať všade klasických pochôdzkarov. Druhá dôležitá vec z hľadiska bezpečnosti je revízia, rekonštrukcia a obnova kamerového systému. Lebo prvá etapa už dnes pomaly dožíva. Čiže, chceme ísť cez projekty do smart inteligentných riešení, aby sme mali bezpečnostný systém celoplošne. Nielen v centre, ale aj na sídliskách a v mestských častiach," zdôraznil Fiabáne.



Za dobré považuje náčelník MP aj materiálno-technického vybavenie. "V minulosti došlo k prezbrojeniu celej MP a na dobrej úrovni je momentálne aj technický stav autoparku. Do budúcna by sme chceli rozšíriť vysielaciu techniku a kamerový systém, ktorý chceme posunúť aj do mestských častí. Chceme zmodernizovať aj monitorovacie zariadenie na útvare MP. To znamená veľkoplošnú obrazovku, kde budú rôzne režimy prepínania v rámci monitorovania," vysvetlil Mišejka.



Žilinský primátor upozornil, že kľúčové je dať mestským policajtom silnejšie právomoci. "Dnes je známe, že slovenský zákon o mestskej polícii je jeden z najstarších aj najslabších. Stačí prejsť za hranice do Českej republiky a tá úroveň, možnosti, právomoci českých mestských polícií sú niekde úplne inde. Ale potom je aj autorita polícií na úplne inej úrovni," uzavrel Fiabáne.