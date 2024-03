Žilinská nadácia pre podporu rodiny pomôže 2 % z daní ľuďom v núdzi

Žilina 7. marca (TASR) - Nadácia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pre podporu rodiny pomôže z dvoch percent z dane z príjmov ľuďom v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi. Podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej poskytuje nadácia prostredníctvom Rodinného centra pomoci finančnú pomoc v núdzi aj sociálne poradenstvo.



"Prostredníctvom nadácie a centra pomoci vieme komplexne pomôcť jednotlivcom a rodinám, ktoré sa ocitli na okraji chudoby či v spoločenskom vylúčení. A to z rôznych dôvodov - napríklad živelná pohroma, závažné a náhle ohorenie, tragická udalosť. Prinášame im aspoň malú úľavu, za čo patrí poďakovanie aj firmám, dobrovoľníkom, mimovládnym organizáciám, verejným a štátnym inštitúciám," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



V rokoch 2019 - 2023 poskytlo Rodinné centrum pomoci 1455 odborných poradenstiev pre ľudí zo ŽSK. "Schválilo 748 žiadostí o pomoc, do rodín v núdzi prerozdelilo 214.043 eur a hmotnú pomoc - potravinové balíčky, potreby do domácnosti vo výške 12.284 eur. Výška finančnej pomoci je v priemere 500 eur. Celkovo nadácia každoročne prerozdelí približne 50.000 eur. ŽSK prispieva nadácii každoročne sumou 20.000 eur, podstatnú časť príjmu má nadácia aj vďaka charitatívnej reklame," doplnila Lacová.



Cieľom Nadácie ŽSK pre podporu rodiny je podľa jej správkyne Anny Verešovej nájsť kroky, ktoré umožnia zmeniť nepriaznivú životnú situáciu ľudí v núdzi. "Sme vďační za akúkoľvek podporu, či už vo verejných zbierkach a tiež prostredníctvom materiálnej a potravinovej pomoci. Efektívnym a jednoduchým spôsobom, ako nám môže verejnosť pomôcť, sú aj dve percentá z dane," doplnila.



Rodinné centrum pomoci je členom celoslovenskej Siete pomoci, ktorá vznikla ako výstup celoslovenského projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Nadácia a Rodinné centrum sú tiež súčasťou Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov na úrovni ŽSK, uzavrela Lacová.