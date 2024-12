Žilinská nemocnica aktuálne eviduje 204 výpovedí lekárov

Žilina 13. decembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina zaznamenali v posledných dňoch stiahnutie niekoľkých výpovedí lekárov. Aktuálne nemocnica eviduje 204 podaných výpovedí. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Spresnila, že výpovede podali zamestnanci z kľúčových oddelení žilinskej FNsP, ktorými sú oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, rádiológie, pediatrie, ale aj oddelenie urológie, ortopédie, úrazovej chirurgie, neurológie, vnútorného lekárstva a podobne. "V prípade nadobudnutia platnosti výpovedí nebudeme ani my schopní zabezpečiť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť," uviedla Fialová.



Vedenie nemocnice podľa jej slov verí, že sa aktuálnu situáciu s výpoveďami podarí zastabilizovať tak, aby mohli ďalej pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Pokiaľ ide o zmeny v operačnom pláne, zatiaľ ich nerobíme. Ak by sa tak stalo, naši pacienti budú vopred informovaní," dodala Fialová.



V nemocniciach naprieč Slovenskom podalo v novembri výpovede vyše 3300 lekárov nespokojných so situáciou v zdravotníctve. Lekári trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.