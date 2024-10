Žilinská nemocnica bude priamym príjemcom zdrojov z plánu obnovy

Modra 9. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sa stanú priamo určenými prijímateľmi z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Žilinská nemocnica využije zdroje na rekonštrukciu a rozšírenie chirurgického a očného pavilónu, ÚVZ na dobudovanie laboratória BSL3 na diagnostiku vysoko rizikových biologických agensov a toxínov. Návrh ministerstva zdravotníctva v stredu schválila vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Modre.



V prípade obnovy a rozšírenia chirurgického pavilónu a očného pavilónu v žilinskej nemocnici ráta projekt s rozšírením oddelení oftalmológie a otorinolaryngológie v očnom pavilóne o tri nové operačné sály vrátane rekonštrukcie izieb, pribudnúť by tiež mali dve nové operačné sály v pôvodných priestoroch ARO chirurgického pavilónu. Z prostriedkov majú vybudovať i nový lôžkový výťah so schodiskom v existujúcich priestoroch fakultnej nemocnice. Modernizácia má zvýšiť kapacity oddelení i skrátiť čakacie lehoty na zákroky, prispieť má aj k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Prostriedky pôjdu i na nákup nového vybavenia.



Dielo by podľa odhadov mohlo byť hotové v polovici roka 2026. Predpokladané náklady sú vo výške 4.840.000 eur s DPH.



ÚVZ využije prostriedky na zriadenie a dobudovanie plne funkčného laboratória BSL3, ktoré umožní rozšírenie spektra laboratórnej diagnostiky a zvýšenie všeobecnej pripravenosti na ohrozenia vysoko nebezpečnou nákazou. "Súčasné laboratórium so stupňom biologickej bezpečnosti 3 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nezodpovedá svojou povahou stavebným a technických požiadavkám na diagnostiku vysokorizikových biologických agensov a toxínov," vysvetľuje opodstatnenosť investície rezort zdravotníctva. Zdroje použije ÚVZ i na doplnenie technologického a prístrojového vybavenia.



I v tomto prípade sa odhaduje realizácia do polovice roka 2026 s odhadovanými nákladmi vo výške 4.800.000 eur.