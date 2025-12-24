< sekcia Regióny
Žilinská nemocnica bude v nepretržitej prevádzke i počas sviatkov
Autor TASR
Žilina 24. decembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline bude poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť hospitalizovaným pacientom i ľuďom s náhlym zhoršením zdravotného stavu aj počas vianočných sviatkov. Nemocničná kuchyňa pripraví na Štedrý deň i špeciálne sviatočné menu, na zamestnancov čaká tradičný putovný punč. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast bude počas sviatkov k dispozícii od 8.00 h do 20.00 h. Pohotovosť pre dospelých bude v prevádzke od 7.00 h do 22.00 h. V prípade vážnych zdravotných problémov, úrazov alebo život ohrozujúcich stavov bude pre verejnosť k dispozícii urgentný príjem.
Súčasťou zabezpečenia komplexnej prevádzky nemocnice je aj stravovanie. „Naša kuchyňa bude počas Štedrého dňa už tradične pripravovať špeciálne vianočné menu. Pre hospitalizovaných pacientov a službukonajúci personál pripravíme zemiakový šalát a rybu, nebudú chýbať oblátky či vanilkové rožky, všetko vo viacerých diétnych podobách,“ uviedla vedúca nutričná terapeutka oddelenia liečebnej výživy a stravovania FNsP Žilina Renáta Ballayová.
V posledných dňoch roku 2025 nemocnica zorganizuje pre zamestnancov tradičný Vianočný putovný punč. Teplým nealkoholickým nápojom sa bude môcť personál občerstviť 29. decembra. „Teplý punč v spojení s tradičnou ľudovou hudbou si naši zamestnanci vychutnajú na štyroch miestach v rámci celého areálu nemocnice,“ dodala námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť FNsP Žilina Gabriela Tvrdá.
