Žilinská nemocnica je v sieti skríningových mamografických pracovísk

Žilina 16. decembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina bola oficiálne zaradená do siete skríningových mamografických pracovísk, ktoré vykonávajú skríningovú mamografiu. Podľa hovorkyne nemocnice Zuzany Fialovej získanie statusu skríningového mamografického pracoviska prináša dostupnú, modernú a štandardizovanú prevenciu.
„Zaradenie do siete skríningových mamografických pracovísk je pre žilinskú nemocnicu významným krokom, pretože pacientkam z nášho regiónu garantuje dostupnú, modernú a štandardizovanú prevenciu bez nutnosti cestovať do iných miest,“ uviedol riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian. Skríningová mamografia je jedinou odporúčanou skríningovou metódou na včasné vyhľadávanie karcinómu prsníka u bezpríznakových žien, teda u žien bez klinických príznakov, ako sú hrčka, bolesť či viditeľná zmena prsníka.
Vo FNsP doposiaľ vykonávali preventívne mamografické vyšetrenia, ktoré sú v odborných kruhoch označované ako takzvaný šedý skríning. Zmena nastala v súvislosti s úpravou legislatívy, ktorá určuje skríningovú mamografiu ako jedinú preventívnu zobrazovaciu metódu vyšetrenia prsníkov, ktorú zdravotné poisťovne uhrádzajú. Podľa vedúceho lekára mamografického pracoviska Oddelenia rádiológie FNsP Žilina Norberta Mazura bez zaradenia do siete skríningových mamografických pracovísk by pacientky museli dochádzať na vyšetrenie do iných miest, čo by znížilo dostupnosť prevencie v regióne.
Zmeny sa týkajú žien vo veku od 45 do 75 rokov, pričom skríningová mamografia sa vykonáva spravidla v dvojročných intervaloch. „Novinkou je aj systém aktívneho pozývania žien na vyšetrenie. Ak zdravotná poisťovňa zistí, že žena v uvedenom veku nemala v posledných dvoch rokoch absolvovanú mamografiu, pošle jej pozývací list, ktorý zároveň slúži ako žiadanka na skríningové vyšetrenie,“ doplnil Mazur.
Prevádzka pracoviska bude fungovať podobne ako doteraz, avšak s potrebou úpravy objednávacích termínov či zabezpečenia pravidelného odosielania štatistických údajov do centrálneho registra. „Pre zabezpečenie plynulého skríningu aj diagnostiky v požadovaných časových intervaloch bude nevyhnutné posilniť personálne kapacity a pracovať paralelne na dvoch mamografoch. Vnímame to však ako investíciu do zdravia pacientiek v našom regióne a z tohto úspechu máme radosť,“ dodala vedúca rádiologická technička Oddelenia rádiológie FNsP Žilina Martina Malíková.
Ženy vo veku 45 až 75 rokov môžu absolvovať skríningovú mamografiu bezplatne, hradenú zo zdravotného poistenia, v žilinskej nemocnici. „Vyšetrenie je určené pre bezpríznakové ženy, pričom jeho cieľom je odhaliť prípadné nádorové ochorenie ešte pred vznikom klinických príznakov. V prípade záchytu podozrivého nálezu je pacientke zabezpečená plynulá nadväznosť ďalších diagnostických vyšetrení a liečby priamo v nemocnici,“ uzavrela Malíková.
