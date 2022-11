Žilinská nemocnica vytvorila kampaň na podporu rodín malých bojovníkov

Žilina 17. novembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline pripravila pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa predčasne narodených detí kampaň na podporu rodín malých bojovníkov. Zamestnanci žilinskej nemocnice, ktorí rovnako prišli na svet predčasne, zverejnili svoje príbehy a individuálne odkazy s cieľom dodať silu a nádej rodičom predčasniatok. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Novorodenecké oddelenie FNsP Žilina ročne hospitalizuje viac ako stovku bábätiek narodených pred 37. týždňom tehotnosti. Od januára ich v Žiline zatiaľ prišlo na svet 77. Podľa primárky oddelenia neonatológie žilinskej nemocnice Kataríny Jackuliakovej pomáhajú v spolupráci s oddelením gynekológie a pôrodníctva pri narodení detí už od 28. týždňa tehotnosti. "Predčasný pôrod so sebou prináša závažné riziká. Nedonosení novorodenci potrebujú špeciálnu neodkladnú zdravotnú starostlivosť, keďže sa rodia s nízkou pôrodnou váhou a ich popôrodná adaptácia mimo ochranného materského prostredia je skoro vždy sťažená," vysvetlila Jackuliaková.



Predčasne narodené deti podľa nej obvykle strávia niekoľko prvých týždňov či mesiacov v inkubátore, prípadne na vyhrievanom lôžku. "Veľmi často sa narodia alebo sa postupne stretávajú s viacerými zdravotnými ťažkosťami. Sú náchylnejšie na problémy s dýchaním, trávením, rôzne infekcie. Kým sa dostanú do teplej náruče svojich rodičov, musia prejsť dlhú a náročnú cestu, preto sú to skutočne malí-veľkí bojovníci," doplnila.



Predčasne sa narodila aj Mária Popelková, ktorá už 37 rokov pracuje v žilinskej nemocnici ako sestra na detskom oddelení. Spolu so sestrou dvojičkou sa vypýtali na svet už v 26. týždni, vážila 1550 gramov. "Prácu detskej sestry vnímam ako poslanie, snažím sa pomáhať rodičom malých pacientov, s ktorými sa stretávam na pediatrii, poviem im svoj príbeh a povzbudím ich do ďalších dní," uviedla Popelková.



Spolu s ňou priblížili svoj deň narodenia i ďalší zamestnanci FNsP Žilina, ktorých fotky a odkazy venované rodinám nedonosených detí zverejnila nemocnica na svojich sociálnych sieťach.



O nedonosené bábätká sa v žilinskej nemocnici stará kolektív novorodeneckých lekárov a sestier na jednotke resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN) a v novorodeneckej ambulancii. "Vďaka modernej medicíne a kvalitnej zdravotnej starostlivosti dnes dokážu zachrániť takmer všetky predčasne narodené deti. Najmenším bojovníkom, ktorý tento rok prišiel na svet v žilinskej pôrodnici, bol len 1000-gramový Damián, ktorý sa v apríli narodil v 28. týždni tehotnosti. Na novorodeneckom oddelení strávil dva mesiace a s hmotnosťou 2450 gramov mohol byť začiatkom júna prepustený domov," dodala Záteková.