Žilinská nemocnica reprofilizuje v liečebni dlhodobo chorých 30 lôžok

Žilina 6. novembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline otvára v druhej fáze reprofilizácie ďalších 30 pandemických lôžok v pavilóne liečebne dlhodobo chorých (LDCH). Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej je dôvodom vysoká obložnosť v pandemickom pavilóne, ktorá pravidelne presahuje 80 percent momentálnej kapacity 77 lôžok.



Generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek podotkol, že Žilinský kraj je najviac postihnutou oblasťou v rámci celého Slovenska. "Všetky nemocnice sme museli naplno zabrať, kompletne zmeniť podmienky, spôsob práce, starostlivosť o pacientov a hľadať krízové cesty, ako toto náročné obdobie napriek rôznym problémom spoločne zvládnuť," uviedol Stalmašek s tým, že na hrane sa pohybuje aj samotná žilinská nemocnica.



"Posledné dva týždne pociťujeme väčší výpadok zamestnancov, momentálne ide o 121 zdravotníkov. Zatiaľ zvládame pokryť chýbajúce personálne kapacity a plne zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Dôležitá je komunikácia medzi nemocnicami, v čom nám výrazne pomáha koordinácia ministerstva zdravotníctva (MZ). Vďaka tomu sa nám čiastočne darí v prípade akútnej potreby prerozdeľovať niektorých pacientov," doplnil generálny riaditeľ.



Podľa Zátekovej prestala prijímať tento týždeň ďalších pacientov s ochorením COVID-19 na niekoľko dní Kysucká nemocnica v Čadci a obrátila sa na MZ, ktoré vydalo žilinskej nemocnici pokyn na ich príjem. "Od pondelňajšej (2. 11.) noci sme preto preberali aj pozitívnych pacientov na ochorenie COVID-19 z Čadce, čo výrazne ovplyvnilo našu prevádzku a znásobilo počet hospitalizovaných. Napriek tomu, že nemáme infekčné ani pľúcne oddelenie, aktuálne sa na 'COVID oddelení' staráme o 65 ľudí, pričom 20 z nich s ťažkým alebo ťažším priebehom je zo spádovej oblasti Čadce," zdôraznil generálny riaditeľ FNsP Žilina.



Vzhľadom na obložnosť pandemického pavilónu A, presahujúcu 80 percent, už v piatok preložia desať pacientov do novootvoreného 'COVID pavilónu B' v priestoroch liečebne dlhodobo chorých. "Aktuálne otvárame prvú červenú časť LDCH, kde máme na začiatok k dispozícii 30 lôžok, následne vieme reprofilizovať ďalších 60. Hospitalizovaní tu budú pacienti s ľahším priebehom ochorenia, o ktorých sa bude starať odborný lekársky a ošetrovateľský personál," informoval Stalmašek.



Pavilón v tzv. 'COVID častiach' stavebnými úpravami hermeticky uzatvorili, vytvorili ochranné filtre a zabezpečili dôsledné oddelenie červených a zelených zón. "V pandemickom pavilóne A odo dňa jeho otvorenia 19. októbra prijali do piatka spolu 116 pacientov, 65 je naďalej hospitalizovaných, 43 sa podarilo stabilizovať a prepustiť do domácej liečby, v ôsmich prípadoch tím zdravotníkov pacientom, bohužiaľ, viac pomôcť nedokázal," dodala hovorkyňa nemocnice.