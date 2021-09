Žilinská nemocnica sprísňuje pravidlá pred plánovanými hospitalizáciam

Žilina 2. septembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline sprísňuje na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR pravidlá príjmu pacientov na plánované hospitalizácie. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej sa musia od pondelka zaočkované aj nezaočkované osoby preukázať pred nástupom na plánovaný pobyt v nemocnici negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.



Doplnila, že v žilinskej nemocnici doteraz vyžadovali PCR testy len pred nástupom na operačné výkony. „Aktuálne usmernenie rozširuje podmienku tohto typu testovania pre pacientov prijímaných na všetky plánované hospitalizácie, teda i bez chirurgického zákroku. Pri akútnych príjmoch, vrátane pôrodov, nie je možné takéto testovanie vopred naplánovať a zabezpečiť. Podmienka sa preto netýka neodkladných – urgentných stavov. Pre deti do troch rokov je realizovaný PCR test v prípade, ak spĺňa klinické alebo diagnostické kritériá (príznaky, kontakt s pozitívnou osobou a iné). Prechodné obdobie nových pravidiel plynie ešte do konca tohto týždňa," vysvetlila Záteková.



„Pre dodržanie termínov plánovaných hospitalizácií prosíme pacientov, ktorí majú nástup do nemocnice od pondelka, aby sa čo najskôr – najlepšie ihneď – objednali na PCR vyšetrenie cez webstránku www.korona.gov.sk. Po zadaní osobných údajov zaškrtne pacient v objednávacom systéme v časti ´Vyberte príznaky alebo dôvod vyšetrenia´ možnosť ´Idem na predoperačné vyšetrenie´ a vloží dátum nástupu do nemocnice, podľa ktorého mu portál automaticky vytvorí termín PCR testovania hradeného zdravotnou poisťovňou," uviedla hovorkyňa žilinskej nemocnice.



Podmienky pre návštevy pacientov ostávajú v pôvodnom režime podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR – po očkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, uzavrela Záteková.