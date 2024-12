Žilinská nemocnica zabezpečí nepretržitú prevádzku aj počas Vianoc

Žilina 23. decembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina bude aj počas blížiacich sa vianočných sviatkov zabezpečená nepretržitá zdravotná starostlivosť. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová, nemocničná kuchyňa pripraví pre hospitalizovaných pacientov a službukonajúci personál špeciálne sviatočné menu.



Nemocnica poskytne počas Vianoc plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť všetkým hospitalizovaným pacientom, ale aj tým, ktorým sa náhle zhorší zdravotný stav a budú potrebovať odbornú pomoc. "Nie každý bude môcť vianočné obdobie stráviť v kruhu svojich najbližších a množstvo pacientov bude tento čas tráviť v našej nemocnici. Službukonajúci personál však bude počas celého obdobia k dispozícii tak, aby zabezpečil kvalitnú zdravotnú starostlivosť a pacientom spríjemnil chvíle strávené v nemocnici," poznamenal riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian.



Medzi najčastejšie komplikácie, pre ktoré pacienti počas Vianoc vyhľadajú pomoc, patria rôzne úrazy, zlomeniny či tráviace ťažkosti. "Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast bude k dispozícii od 8.00 do 20.00 h. Pohotovosť pre dospelých bude k dispozícii od 7.00 h do 22.00 h. V prípade vážnych zdravotných problémov, úrazov alebo život ohrozujúcich stavov môžu pacienti vyhľadať urgentný príjem," uviedla hovorkyňa nemocnice.



Upozornila, že nemocničná kuchyňa bude počas Štedrého dňa pripravovať špeciálne vianočné menu. "Pre hospitalizovaných pacientov a službukonajúci personál uvarí tradičné jedlá ako zemiakový šalát a rybu, pochutiť si budú môcť aj na oblátkach, ovocí či medovníčkoch, a to vo viacerých diétnych podobách," dodala Fialová.