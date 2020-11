Žilinská nemocnica zahalí do fialovej farby hlavnú budovu polikliniky

Žilina 16. novembra (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa v roku 2019 predčasne narodilo 125 detí. Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí (17. 11.) nemocnica tento rok prvýkrát zahalí do fialovej farby hlavnú budovu polikliniky. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Dnes večer rozsvietime polikliniku do farby predčasne narodených detí – purpurová je farbou kráľov a bojovníkov, pretože práve predčasniatka sú naši najmenší a najkrehkejší bojovníci. Vyžadujú špecializovanú intenzívnu a dlhodobú starostlivosť. Preto som rád, že na Jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti novorodencov sa o ne stará špičkový tím odborníkov oddelenia neonatológie. Je veľmi dôležité, aby sme týmto deťom a ich rodinám vedeli zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre ďalší vývoj a život," priblížil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.



Predčasniatka sú deti narodené pred 37. týždňom tehotnosti. V žilinskej pôrodnici ide približne o každé 13. novorodeniatko, vo viac ako polovici prípadov sú to chlapci. "V spolupráci s oddelením gynekológie a pôrodníctva sa u nás rodia bábätká už od 28. týždňa tehotnosti. Žiadna mamička si takto svoj pôrod neplánuje, prirodzene sa preto okamžite objaví určitý strach a neistota, keďže každý jeden týždeň v brušku navyše je pre vývoj dieťatka dôležitý," uviedla primárka novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina Katarína Jackuliaková.



Vysvetlila, že vďaka modernej medicíne a starostlivosti dnes dokážu skoro všetky predčasne narodené deti zachrániť. "Najmenším bojovníkom, ktorý vlani prišiel na svet v žilinskej pôrodnici, bol len 550-gramový chlapček, o ktorého sa následne starali kolegovia v nemocnici v Martine. Predčasniatka už od narodenia bojujú s viacerými zdravotnými ťažkosťami omnoho viac ako donosené deti. Boj sa preto pre nás nekončí len záchranou dieťatka pri pôrode, ale, ako to u nás hovoríme – detičky musíme 'vypiplať', pomôcť im prekonať rôzne problémy, ako sú ťažkosti s dýchaním, trávením či rôznymi infekciami, aby mohli ísť čo najskôr domov k ich blízkym," doplnila Jackuliaková.



Na Svetový deň predčasne narodených detí upozorňuje žilinská nemocnica okrem purpurového osvetlenia polikliniky aj na sociálnych sieťach, kde v utorok (17. 11.) zverejní jedinečnú koláž fotografií predčasniatok narodených vo FNsP Žilina, dodala Záteková.