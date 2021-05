Žilinská plaváreň investovala do rekonštrukcie 390.000 eur bez DPH

Na snímke plavecký bazén Mestskej krytej plavárne v Žiline vo štvrtok 27. mája 2021 Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 27. mája (TASR) – Mestská krytá plaváreň (MKP) v Žiline investovala za jeden a pol roka do rekonštrukčných a inovačných projektov viac ako 390.000 eur bez DPH. Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho tvorila z celkovej výšky použitých financií dotácia mesta 283.651 eur, zvyšok boli vlastné zdroje plavárne.Doplnil, že cieľom je prispôsobiť služby plavárne moderným trendom a zvýšiť komfort návštevníkov.povedal Fiabáne.Konateľ a riaditeľ Mestskej krytej plavárne Jaroslav Koválik podotkol, že po jeho nástupe v roku 2019 mala plaváreň 40-ročný investičný dlh, čo sa týka zastaranosti technológií a vybavenia.vysvetlil Koválik.Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka sa uskutočňovali práce na modernizácii hlavného vstupu do plavárne od vlaňajšieho októbra do mája tohto roku.uviedol Miškovčík.dodal hovorca mesta.