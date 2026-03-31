Utorok 31. marec 2026
Polícia si posvietila na železnice, odhalila 32 priestupkov

Snímka z policajnej kontroly. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Počas akcie policajti skontrolovali 16 vlakov, 25 železničných staníc, päť úschovní batožín a 20 skriniek a spolu 153 osôb.

Autor TASR
Žilina 31. marca (TASR) - Policajti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa v uplynulom týždni zapojili do medzinárodnej akcie Týždeň prevencie na železnici, ktorú organizuje Európska asociácia železničných polícií Railpol. Zvýšený dohľad vykonávali vo vlakoch aj na železničných staniciach s cieľom predchádzať protiprávnemu konaniu a zvyšovať bezpečnosť cestujúcich. Odhalili dokopy 32 priestupkov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Počas akcie policajti skontrolovali 16 vlakov, 25 železničných staníc, päť úschovní batožín a 20 skriniek a spolu 153 osôb. „U zamestnancov železničnej spoločnosti vykonali 85 dychových skúšok, pričom všetky boli negatívne,“ priblížila polícia.

Doplnila, že policajti vykonali aj kontrolu predpísaných dokladov u dvoch desiatok rušňovodičov. „Dvanásť ľudí prechádzalo cez koľaje na miestach, kde to je zakázané. Apelujeme na všetkých, aby neriskovali svoje životy pri snahe skrátiť si cestu cez koľaje,“ dodala polícia.

