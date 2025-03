Žilinská radnica chce zrekonštruovať Ulicu vysokoškolákov

Žilina 16. marca (TASR) - Zvýšenie prejazdnosti a bezpečnosti na Ulici vysokoškolákov v Žiline je hlavným cieľom plánovanej rekonštrukcie frekventovanej komunikácie. Radnica chce za 22 miliónov eur rozšíriť dvojpruhovú cestu na štvorpruhovú. Informoval o tom primátor Žiliny Peter Fiabáne.



"Ulica vysokoškolákov patrí k najvyťaženejším úsekom v meste, je tu výrazne rozvinutá občianska vybavenosť. Aktuálne riešenie tohto dopravného uzla však nie je dostatočné a vyžaduje si nevyhnutné stavebné úpravy. Jednou z najzásadnejších zmien je rozšírenie dvojpruhovej cesty na štvorpruhovú komunikáciu. Dva pruhy by mali smerovať do centra Žiliny, ďalšie dva z centra mesta. Stred budú rozdeľovať dve plné vodiace čiary, nie betónové zvodidlá. Rekonštrukcia Ulice vysokoškolákov by tak mala usmerniť dopravu, výrazne zvýšiť jej kapacitu a najmä bezpečnosť," uviedol Fiabáne.



Komplexný návrh stavebných úprav zahŕňa aj rekonštrukciu križovatiek a vjazdov, úpravy a prekládky miestnych ciest, napojení a vjazdov k pozemkom a nehnuteľnostiam. Zároveň sa zaoberá riešením chodníkov pre chodcov či cyklistov, verejným osvetlením aj prekládkou inžinierskych a telekomunikačných sietí. Cieľom rekonštrukcie je aj zlepšenie estetického dojmu v lokalite, návrh obsahuje i demoláciu reklamných plôch. Plán mesta je realizovať stavbu na viac etáp.