Žilinská radnica dočasne upravila úradné hodiny klientskeho centra

Žilina 16. júla (TASR) - Žilinská radnica do 19. júla dočasne upravila úradné hodiny klientskeho centra v sídle úradu na Námestí komunizmu. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Ondrášovej sú dôvodom dočasnej zmeny úradných hodín technické problémy.



"Klientske centrum bude od 16. do 19. júla pre verejnosť otvorené od 6.30 h do 14.00 h," uviedla Ondrášová. Upozornila, že zmena sa týka len klientskeho centra v sídle úradu, pričom pracovisko evidencie obyvateľov v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR na žilinskom sídlisku Vlčince je pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom.