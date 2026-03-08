< sekcia Regióny
Žilinská radnica má záujem v blízkej dobe rekonštruovať zimný štadión
Primátor Peter Fiabáne pre TASR poznamenal, že na výstavbu úplne nového štadióna mestu chýba vhodný pozemok aj dostatok finančných zdrojov.
Autor TASR
Žilina 8. marca (TASR) - Žilinská radnica má záujem v blízkej dobe rekonštruovať zimný štadión. Samotnej rekonštrukcii by mal predchádzať prevod štadióna do majetku mestskej obchodnej spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina. Mestskí poslanci na februárovom rokovaní odobrili takýto zámer s tým, že k schváleniu samotného prevodu si ešte vyžiadali predloženie konkrétneho návrhu komplexnej modernizácie štadióna vrátane formy financovania.
Primátor Peter Fiabáne pre TASR poznamenal, že na výstavbu úplne nového štadióna mestu chýba vhodný pozemok aj dostatok finančných zdrojov. „Rozhodli sme sa ísť cestou rekonštrukcie starého štadióna, pretože tam máme extraligový klub, ktorý vytvára pozitívnu emóciu a teší sa vysokej návštevnosti. Hľadáme cestu k tomu, aby sme dali do poriadku aspoň technológiu a nevyhnutné veci a aby sme udržali chod štadióna. Je to záväzok voči niekomu, kto v Žiline prináša kvalitné výsledky a veľkú emóciu,“ uviedol Fiabáne.
Doplnil, že od plánovanej rekonštrukcie si sľubujú aj zníženie energetickej náročnosti štadióna. „Dnes zimný štadión potrebuje ročne jeden milión eur na to, aby sme ho udržiavali v prevádzkyschopnom stave. Je to veľmi drahá prevádzka a my od investície očakávame, že prevádzku výrazným spôsobom ekonomizujeme. Preto sa aj ráta s tým, že časť investície bude zaplatená práve z ušetrených nákladov na energie,“ zdôraznil primátor.
Rekonštrukciu by mala zastrešiť mestská spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, ktorej samospráva prevedie zimný štadión aj s tréningovou halou a pozemkami do majetku. Pôjde o nepeňažný vklad majetku mesta Žilina do základného imania spoločnosti, pričom hodnota prevádzaného majetku bola znalcom ohodnotená na 8.350.000 eur.
Mestskí poslanci zatiaľ schválili len zámer prevodu a definitívne rozhodnutie by mohlo padnúť na najbližšom rokovaní zastupiteľstva. „Mesto nie je platcom dane z pridanej hodnoty, čiže platíme plnú sumu za všetko, či už za energie, ale aj za samotnú prípadnú investíciu. Prevodom majetku pod spoločnosť, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty, vieme minimalizovať náklady o 23 percent, čo nie je malá suma. Má to aj ďalšie praktické dôvody, ktoré ešte poslancom musíme doručiť,“ uzavrel Fiabáne.
Primátor Peter Fiabáne pre TASR poznamenal, že na výstavbu úplne nového štadióna mestu chýba vhodný pozemok aj dostatok finančných zdrojov. „Rozhodli sme sa ísť cestou rekonštrukcie starého štadióna, pretože tam máme extraligový klub, ktorý vytvára pozitívnu emóciu a teší sa vysokej návštevnosti. Hľadáme cestu k tomu, aby sme dali do poriadku aspoň technológiu a nevyhnutné veci a aby sme udržali chod štadióna. Je to záväzok voči niekomu, kto v Žiline prináša kvalitné výsledky a veľkú emóciu,“ uviedol Fiabáne.
Doplnil, že od plánovanej rekonštrukcie si sľubujú aj zníženie energetickej náročnosti štadióna. „Dnes zimný štadión potrebuje ročne jeden milión eur na to, aby sme ho udržiavali v prevádzkyschopnom stave. Je to veľmi drahá prevádzka a my od investície očakávame, že prevádzku výrazným spôsobom ekonomizujeme. Preto sa aj ráta s tým, že časť investície bude zaplatená práve z ušetrených nákladov na energie,“ zdôraznil primátor.
Rekonštrukciu by mala zastrešiť mestská spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, ktorej samospráva prevedie zimný štadión aj s tréningovou halou a pozemkami do majetku. Pôjde o nepeňažný vklad majetku mesta Žilina do základného imania spoločnosti, pričom hodnota prevádzaného majetku bola znalcom ohodnotená na 8.350.000 eur.
Mestskí poslanci zatiaľ schválili len zámer prevodu a definitívne rozhodnutie by mohlo padnúť na najbližšom rokovaní zastupiteľstva. „Mesto nie je platcom dane z pridanej hodnoty, čiže platíme plnú sumu za všetko, či už za energie, ale aj za samotnú prípadnú investíciu. Prevodom majetku pod spoločnosť, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty, vieme minimalizovať náklady o 23 percent, čo nie je malá suma. Má to aj ďalšie praktické dôvody, ktoré ešte poslancom musíme doručiť,“ uzavrel Fiabáne.