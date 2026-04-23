Žilinská radnica otestuje uzamykateľné kontajnery na sídlisku Hájik
Autor TASR
Žilina 23. apríla (TASR) - Takmer 600 bytov na sídlisku Hájik bude zapojených do pilotného projektu s uzamykateľnými kontajnerovými stojiskami na komunálny odpad. Ambíciou projektu je zlepšiť čistotu verejných priestranstiev, zvýšiť úroveň triedenia a najmä obmedziť takzvanú odpadovú turistiku. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Moderný spôsob triedenia je špeciálne navrhnutý pre bytové domy a prináša viacero technických zmien, ktoré majú zabezpečiť poriadok, adresnosť a férové využívanie kontajnerových stojísk. „Kontajnery budú po novom uzamknuté elektronickými zámkami a otvoriť ich bude možné len pomocou prideleného čipu. Každý byt dostane dva nekopírovateľné čipy, pričom do pilotného projektu je zapojených 42 vchodov so spolu 573 bytmi,“ priblížila Ondrášová.
Tieto domácnosti budú využívať šesť kontajnerových stojísk, pričom každé z nich bude presne priradené konkrétnym bytom. „Samotný spôsob triedenia odpadu ani frekvencia jeho vynášania sa pre obyvateľov nemenia, rovnaká ostáva aj výška poplatku za komunálny odpad. Počet otvorení kontajnerov nebude nijako obmedzený,“ poznamenala Ondrášová.
Obyvatelia vybraných ulíc na sídlisku Hájik si od štvrtka môžu v distribučnom centre vyzdvihnúť štartovací balíček. Ten okrem čipov na otváranie zberných nádob obsahuje kôš, kompostovateľné vrecká na kuchynský bioodpad a informačný leták. „Distribučné centrum bude k dispozícií do 9. mája každú stredu, štvrtok a piatok v čase od 15.00 do 19.00 h a v sobotu v čase od 9.00 do 19.00 h v Základnej škole Námestie mladosti,“ dodala žilinská hovorkyňa.
