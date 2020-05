Žilinská radnica pomáha rodinám v núdzi, obyvateľom i podnikateľom

Žilina 10. mája (TASR) – Žilinská radnica pomáha rodinám, ktoré sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou dostali do neriešiteľnej situácie. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



„V uplynulých dňoch mesto prostredníctvom svojej nadácie pomohlo 71 rodinám v Žiline, ktoré trpia akútnou krízou. Pomoc spočívala v distribúcii potravinových balíčkov, pričom hodnota jedného bola asi 30 eur. Rodiny si v nich našli najdôležitejšie potraviny, ktoré im aspoň na čas pomôžu zmierniť aktuálnu situáciu,“ uviedol Miškovčík.



Konkrétne rodiny podľa neho vytypovali riaditelia základných škôl v Žiline, terénne sociálne pracovníčky pracujúce so sociálne znevýhodnenými rodinami a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.



Ako dodal, žilinská samospráva sa napriek očakávaným výpadkom v rozpočte a následným úsporným opatreniam usiluje vychádzať v ústrety obyvateľom a zmierňovať následky koronakrízy na ich domáce rozpočty. Mestský dopravný podnik mesta Žiliny predĺžil platnosť predplatných cestovných lístkov. Permanentky na vstup predĺžila aj Mestská krytá plaváreň Žilina. Podnikatelia, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky, si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad za prerušené obdobie.



Rodičia detí nemusia od 1. apríla uhrádzať poplatky za prevádzku škôl a školských zariadení v Žiline. Finančné prostriedky zaplatené za marec školy zohľadnia po opätovnom nástupe detí do škôl. V rámci zákonných možností vyjde mesto v ústrety tým podnikateľom, ktorí požiadajú o splátkový kalendár platenia daní. Postup pri žiadosti o splátkový kalendár bude podnikateľom k dispozícii na internetovej stránke mesta v najbližších dňoch.



Samospráva sa zaoberá aj témou odpustenia poplatkov súvisiacich s prenájmom letných terás v meste. Aktuálne analyzuje zákonné možnosti, ako takéto opatrenie prijať.