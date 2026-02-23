< sekcia Regióny
Žilinská radnica predstavila dlhodobý projekt Slušná Žilina
Je to dlhodobý projekt, ktorý vznikol na základe inšpirácie zo zahraničia.
Autor TASR
Žilina 23. februára (TASR) - Správaniu vo verejných a komunitných priestoroch, na športových a kultúrnych podujatiach či slušnosti v doprave a mestských hromadných prostriedkoch, ale aj ohľaduplnosti v konfliktných situáciach sa chce venovať projekt Slušná Žilina, ktorý v pondelok predstavil primátor Peter Fiabáne. Podľa jeho slov je to dlhodobý projekt, ktorý vznikol na základe inšpirácie zo zahraničia.
„Projekt má ambíciu hovoriť o tom, ako sa k sebe správať, ako komunikovať, ako sa navzájom počúvať, a to v bežnom styku - na ulici, na športových podujatiach, v školách či v online priestore. Projekt hovorí o myšlienke, že slušnosť začína od každého z nás,“ uviedol Fiabáne.
Doplnil, že v tomto roku bude projekt spojený s viacerými témami týkajúcimi sa kultúry, športu, škôl, dopravy či online priestoru. „Kampaň bude sprevádzaná rôznymi videami, na sociálnych sieťach, budeme o tom hovoriť s deťmi, mládežou a budeme chcieť, aby sa do neho zapojili aj prevádzky s klientskymi centrami, kde dochádza ku komunikácii medzi ľuďmi,“ skonštatoval žilinský primátor.
Projekt má už dnes viacero partnerov, popri žilinských športových kluboch je to napríklad aj Mestské divadlo Žilina. „Slušnosť pre mňa otvára dialóg. Ľudia, keď sa stretnú a majú v sebe slušnosť, tak je veľká pravdepodobnosť, že ten dialóg bude produktívny, aj keď majú opačné názory. A to mi príde v dnešnej dobe veľmi dôležité,“ poznamenala herečka Iveta Pagáčová.
Projekt Slušná Žilina štartuje anonymným prieskumom, v ktorom sa Žilinčania môžu zdôveriť, ako sa im v meste žije v bežných situáciách. Podľa autorov prieskumu nie je cieľom hodnotiť ľudí a ich správanie, ale zbierať skúsenosti Žilinčanov s každodennými momentami, ktoré ovplyvňujú atmosféru v meste.
