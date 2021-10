VIDEO: V Žiline demontujú most, neskôr majú vybudovať nový

Na snímke demontáž a komplexná rekonštrukcia mosta pre peších na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince v Žiline 16. októbra 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na snímke demontáž a komplexná rekonštrukcia mosta pre peších na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince v Žiline 16. októbra 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Na snímke demontáž a komplexná rekonštrukcia mosta pre peších na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince v Žiline 16. októbra 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 16. októbra (TASR) – V piatok (15. 10.) večer začala žilinská radnica s demontážou mosta pre peších na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince. Most musia odstrániť pre zlý technický stav. Samotná demontáž mosta má trvať do 22. októbra. Komplexná rekonštrukcia celého mostného objektu za približne 360.000 eur sa začne v budúcom roku.Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho na odstránenie konštrukcie mosta je ideálny víkend.skonštatoval primátor s tým, že počas výluky je hromadná doprava zabezpečená autobusmi po obchádzkovej trase.Ako dodal, nevyhovujúcu kamennú lávku nahradí oceľová konštrukcia, nový most nebude slúžiť iba chodcom, ale aj cyklistom, pretože práve touto časťou sídliska Vlčince povedie cyklotrasa. So samotnou výstavbou mosta chcú začať hneď po zime. Premostenie na Obchodnej ulici je široké približne 4,6 m a nachádza sa vo výške takmer 5 m. Komplexná oprava mosta sa sústredí na výmenu časti podpier, celej nosnej konštrukcie a záchytného bezpečnostného zariadenia.Žilinská samospráva ku koncu roku 2019 evidovala na území mesta 88 mostných objektov na ploche viac ako 70.000 štvorcových metrov. Zámer sústrediť sa na systematickú rekonštrukciu najrizikovejších mostov ohlásila samospráva v marci tohto roka.V Žiline sa začala počas júna obnova mosta na Ulici Matice slovenskej za viac ako 92.000 eur, odbornou diagnostikou prešiel aj peší most ponad Centrálnu ulicu a most na Ulici svätých Cyrila a Metoda. Na konci júna radnica ukončila revitalizáciu železničného podchodu na Ulici P. O. Hviezdoslava.