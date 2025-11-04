< sekcia Regióny
Žilina zverejnila návrh rozpočtu na rok 2026
Rozpočet na rok 2026 je navrhnutý v celkovej výške 138.628.951 eur.
Autor TASR
Žilina 4. novembra (TASR) - Žilinská radnica zverejnila návrh rozpočtu na budúci kalendárny rok. Zostavený je vo vyrovnanej podobe v objeme takmer 139 miliónov eur. Návrh rozpočtu prerokujú príslušné odborné komisie a mestské zastupiteľstvo by sa ním malo zaoberať 18. novembra.
Rozpočet na rok 2026 je navrhnutý v celkovej výške 138.628.951 eur. V bežnom rozpočte je navrhnutý prebytok 3.045.096 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 20.762.588 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý nielen prebytkom bežného rozpočtu, ale aj úverovými zdrojmi.
Samospráva počíta v budúcom roku s čerpaním 15-miliónového úveru, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom septembrovom rokovaní. Celkovo plánuje žilinská radnica v roku 2026 investovať v rámci kapitálových výdavkov takmer 21 miliónov eur.
Medzi investíciami dominujú predovšetkým eurofondové projekty, ako napríklad rekonštrukcia historickej radnice a Burianovej veže, vybudovanie zberného dvora či zelené námestie na sídlisku Solinky.
Rozpočet na rok 2026 je navrhnutý v celkovej výške 138.628.951 eur. V bežnom rozpočte je navrhnutý prebytok 3.045.096 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 20.762.588 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý nielen prebytkom bežného rozpočtu, ale aj úverovými zdrojmi.
Samospráva počíta v budúcom roku s čerpaním 15-miliónového úveru, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom septembrovom rokovaní. Celkovo plánuje žilinská radnica v roku 2026 investovať v rámci kapitálových výdavkov takmer 21 miliónov eur.
Medzi investíciami dominujú predovšetkým eurofondové projekty, ako napríklad rekonštrukcia historickej radnice a Burianovej veže, vybudovanie zberného dvora či zelené námestie na sídlisku Solinky.