Žilinská samospráva sprevádzkovala nové stojiská s kontajnermi

Žilina 10. mája (TASR) - Žilinská samospráva sprevádzkovala na sídlisku Hliny V nové stojiská s polopodzemnými kontajnermi. Do stojísk s nádobami na komunálny odpad, papier, plast, sklo, kov a nápojový kartón investovala podľa hovorkyne mesta Zuzany Holienčíkovej 102.616 eur.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že benefitom je šetrenie verejného priestranstva, optimalizácia nákladov spojených s vývozom menších odpadových nádob a príjemný estetický vzhľad nových stojísk. "Ich funkcia sa nám osvedčila a tam, kde to bude možné, plánujeme v rozširovaní pokračovať," uviedol.



Ďalšie polopodzemné kontajnery pribudnú aj na sídlisku Hájik. "Mesto sprevádzkuje tri nové stojiská na Kempelenovej a Jedlíkovej ulici a tiež na Slnečnom námestí. Ich kolaudácia je naplánovaná na jún tohto roka. V jednotlivých lokalitách budú pre obyvateľov k dispozícii nádoby na komunálny odpad, papier, plast, kov, sklo a viacvrstvové kombinované materiály," doplnila hovorkyňa mesta.



Po rozšírení siete bude na sídlisku Hájik päť kontajnerových stojísk. "Obyvateľom už slúžia polopodzemné kontajnery na hraniciach Ulice Matej Bela s ulicami Jedlíkova a Stodolova. Do stojísk na Hájiku mesto investovalo spolu 242.555 eur," konkretizovala Holienčíková s tým, že samospráva vyváža polopodzemné kontajnery v konkrétne stanovených intervaloch. Pri plastoch, papieri a komunálnom odpade je to raz až dvakrát do týždňa, sklo a tetrapaky sa vyvážajú raz za štrnásť dní a kov raz za mesiac.