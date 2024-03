Žilinská samospráva začala s jarnou údržbou verejných priestranstiev

Žilina 10. marca (TASR) - Žilinská samospráva začala pre priaznivé počasie s jarnou údržbou verejných priestranstiev. Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho sa štandardne začínala približne v druhej polovici marca.



"Vzhľadom na počasie sme dali prácam zelenú a už v týchto dňoch sa čistia trávnaté plochy, kontajnerové stojiská, odvodňovacie zariadenia, dopravné objekty a odstraňujú sa čierne skládky," priblížil Fiabáne.



Podľa Kataríny Gazdíkovej zo žilinskej radnice sa do 21. apríla postupne rozmiestňujú v jednotlivých mestských častiach veľkokapacitné kontajnery. "Obyvatelia do nich môžu vyhodiť napríklad starý nábytok. Lokality s dátumami umiestnenia sa pravidelne zverejňujú v aktualitách na webovej stránke mesta," dodala.



Samospráva kampaňou Čisté mesto vyzýva verejnosť k ochrane a starostlivosti o prostredie, v ktorom žijeme. "Do kampane pozývame každého, komu záleží na okolí a chce tak prispieť ku krajšiemu mestu. Ruku k dielu majú možnosť priložiť jednotlivci, školy, súkromné podniky či iné inštitúcie. Napríklad organizáciou zamestnaneckého čistenia ľubovoľnej mestskej lokality," doplnil Fiabáne s tým, že mesto poskytne vrecia na odpad, rukavice, prípadne veľkokapacitný kontajner.