Žilinská samospráva začala so zberom živých vianočných stromčekov

Žilina 10. januára (TASR) – Žilinská samospráva začala v utorok so zberom živých vianočných stromčekov zo sídlisk a spred rodinných domov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



Doplnila, že stromčeky budú odvážať podľa harmonogramu čistenia stojísk do 10. februára. "Vianočný stromček je potrebné zbaviť všetkých ozdôb a vyložiť na spoločné stanoviská zberných nádob na komunálny a triedený odpad. Odtiaľ ich odvezú pracovníci zberovej spoločnosti a zhodnotia sa v kompostárni v Dolnom Hričove," uviedla Zigová.



Samospráva zároveň žiada obyvateľov, aby stromčeky nevyhadzovali do smetných nádob, nekládli ich na chodník ani pred smetné nádoby a nesťažovali prístup ku kontajnerom. "Občania môžu tiež priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať do zberných dvorov na Jánošíkovej ulici a v Považskom Chlmci. Zberné dvory sú otvorené počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h," dodala hovorkyňa mesta.