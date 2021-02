Žilinská SOŠ dopravná otvorí odbor autotronik nákladných vozidiel

Žilina 12. februára (TASR) – Na Strednej odbornej škole (SOŠ) dopravnej v Žiline otvoria v školskom roku 2021/2022 štvorročný maturitný odbor autotronik nákladných vozidiel a autobusov. Teoretická výučba sa presunie z Trnavy do Žiliny a spoločnosť Scania rozšíri ponuku štipendijného programu Mladí profesionáli Scania. TASR o tom informoval koordinátor PR a komunikácie spoločnosti Scania Viktor Tamayo.



"Máme veľkú radosť, že sa nám podarilo na škole patriacej k najlepším na Slovensku otvoriť pre budúci rok tento odbor. Vzhľadom na blížiacu sa elektrifikáciu a moderné počítačové systémy vo vozidlách má veľkú perspektívu," uviedol vedúci štipendijného programu Radek Kindl.



Dodal, že SOŠ dopravná poskytuje žiakom špičkové zázemie pre výučbu najmodernejších technológií a má skúsenosti so systémom duálneho vzdelávania. "My zase dodáme potrebné technické know-how," doplnil Kindl.



Žiaci prvého a druhého ročníka zo SOŠ automobilovej (SOŠA) v Trnave môžu prestúpiť do Žiliny. "Musia iba formálne požiadať o ukončenie štúdia v Trnave a o prestup na SOŠ dopravnú. Pokiaľ to situácia s novým koronavírusom dovolí, žiaci od druhého ročníka opäť absolvujú jeden týždeň v škole v Žiline a druhý týždeň budú dochádzať na prax do servisu v blízkosti svojho bydliska," vysvetlil Tamayo.



"Nová škola neznamená žiadnu zmenu v podpore poskytovanej v rámci štipendijného programu. Aj naďalej platí, že Scania okrem iného poskytuje príspevok na dopravu až do výšky 50 eur, ubytovanie a celodenné stravovanie zadarmo, pracovné odevy a aj štipendium podľa študijných výsledkov. Počas prázdnin majú žiaci možnosť absolvovať platené brigády a pre tých s najlepším prospechom pripravujeme stáž vo výrobnom závode Scania vo Švédsku," dodal Tamayo.