Žilinská univerzita chce získať ocenenie HR Excellence in Research

Žilina 25. decembra (TASR) - Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa usiluje o získanie prestížneho európskeho ocenenia HR Excellence in Research. Udeľuje ho Európska komisia za výnimočnú starostlivosť o zamestnancov vo vedeckom prostredí. Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA univerzita sa nachádza v prípravnej fáze, ktorá potrvá jeden rok.



Pripomenula, že už v roku 2017 sa UNIZA prihlásila k princípom Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre prijímanie výskumníkov. Týmto krokom sa univerzita zaviazala k zabezpečeniu kvalitných pracovných podmienok, profesionálneho rozvoja a etického náboru svojich výskumných pracovníkov. "Ocenenie spojené s udelením loga HR Excellence in Research udeľuje Európska komisia výskumným inštitúciám, ktoré implementujú personálnu stratégiu. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je Stratégia ľudských zdrojov vo výskume, ktorá ponúka detailný postup na začlenenie týchto zásad do fungovania organizácie," uviedla Valentovičová.



Implementácia spomenutej stratégie zahŕňa štruktúrovaný proces vrátane sebahodnotenia personálnych politík a postupov v oblasti ľudských zdrojov, vypracovania akčného plánu na riešenie akýchkoľvek nedostatkov alebo oblastí na zlepšenie a následne externého hodnotenia ich pokroku. Hodnotenie vykonáva nezávislá skupina odborníkov Európskej komisie.



UNIZA je v súčasnosti v prípravnej fáze, ktorá zahŕňa spracovanie porovnávacej analýzy, akčného plánu a kontrolného zoznamu dodržiavania princípov otvoreného, transparentného a na výsledkoch založeného náboru zamestnancov. "Na tento proces dohliada riadiaci výbor a pracovná skupina, ktorá má 22 členov naprieč univerzitou. Dôležitým prvkom je zapojenie všetkých zainteresovaných skupín - akademických aj neakademických zamestnancov, ako aj výskumníkov na všetkých stupňoch kariéry," dodala Valentovičová.