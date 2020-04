Žilinská univerzita otvára nový študijný program

Žilina 25. apríla (TASR) - Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) otvára v akademickom roku 2020/2021 nový bakalársky študijný program informačné a sieťové technológie. Podľa prodekana pre vzdelávanie FRI UNIZA Viliama Lendela bol študijný program vytvorený na základe požiadaviek podnikovej praxe, preto je orientovaný na najnovšie technológie.



Nový študijný program podľa neho umožní uchádzačom stať sa špecialistami pre oblasť informačných a sieťových technológií. "Získajú poznatky a zručnosti z mnohých IT oblastí. Absolvent tohto študijného programu bude ovládať nielen aktuálne technológie, ale bude pripravený rýchlo sa adaptovať na novovznikajúce technológie. Výhodou študijného programu je tiež možnosť profilovať sa do jedného z dvoch ponúkaných zameraní - buď sa zameriavať na sieťové technológie alebo na informačné technológie," vysvetlil prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA.



Doplnil, že zameranie informačné technológie je určené najmä pre tých, ktorých bavia elektrotechnika, smart technológie alebo moderné IT trendy ako 3D tlač či virtuálna realita. "Obsahová náplň predmetov zameraných na počítačové siete - sieťové technológie bola konzultovaná s expertmi na najnovšie sieťové technológie. Predmety tak odrážajú potreby praxe a dávajú študentom možnosť oboznámiť sa s najnovšími zariadeniami a technológiami aplikovanými v praxi," uviedol Lendel.



FRI UNIZA disponuje novými modernými laboratóriami, v ktorých je možné využívať cvičné zostavy reálnych zariadení na praktické cvičenia v rámci vyučovania. "Rovnako môžu laboratóriá voľne využívať študenti pri riešení bakalárskych alebo inžinierskych záverečných prác či pri vývoji riešení v rámci tzv. projektovej výučby. Dlhoročné skúsenosti s výučbou informatiky, moderné vybavenie a nadviazaná intenzívna spolupráca s praxou umožňujú fakulte zabezpečovať štúdium informačných a sieťových technológií na špičkovej úrovni," podotkol prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA.