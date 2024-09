Žilinská univerzita otvorila materskú školu, navštevuje ju 18 detí

Žilina 18. septembra (TASR) - Žilinská univerzita (UNIZA) v Žiline otvorila materskú školu (MŠ) v areáli vysokoškolských internátov Veľký Diel. Ako na stredajšom slávnostnom otvorení uviedla kvestorka Jana Gjašiková, univerzitné predškolské zariadenie navštevuje 18 detí. Projekt za približne 550.000 eur realizovala univerzita vďaka dotácii 240.000 eur z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



MŠ sa nachádza v novozrekonštruovaných priestoroch s priestrannou triedou, oddychovou zónou a jedálňou. "Pôvodne sme uvažovali o postavení úplne novej škôlky, ale zistili sme, že by to bolo finančne neúnosné. Preto sme sa rozhodli, že prerobíme priestory na vysokoškolských internátoch a miesto v škôlke ponúkneme našim zamestnancom, ale aj pre verejnosť," uviedla Gjašiková.



Univerzitné predškolské zariadenie je súčasťou rozvojového projektu rezortu školstva s názvom Materské školy pri vysokých školách. "Naším cieľom je podporovať v deťoch tvorivosť, chuť objavovať ich prirodzenú zvedavosť, ktorá je zdrojom poznávania seba samého i sveta okolo nás. Zodpovedne ich pripraviť na nástup do školy, aby im aj v ďalších rokoch učenie prinášalo radosť," poznamenala riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA Lucia Hrebeňárová.



Podľa riaditeľky MŠ Michaely Finikovej je kapacita škôlky 21 detí. "Aktuálne ju navštevuje 18 detí, pričom päť z nich je v predškolskom veku a zvyšné sú vo veku od 4 do 5 rokov. Prevádzka materskej školy je zabezpečená od 6.30 h do 16.30 h," konkretizovala Finiková. Doplnila, že deti sa budú stretávať s odborníkmi a navštevovať špecializované pracoviská univerzity, čo im umožní vytvoriť si pozitívny vzťah k vede a technike.