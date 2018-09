Žilinská univerzita otvorila po rekonštrukcii nízkoenergetickú budovu

Investíciu do zníženia energetickej náročnosti budovy AR hradila UNIZA zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilina 25. septembra (TASR) – Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) otvorila v pondelok (24.9.) po úplnej rekonštrukcii budovu AR. TASR o tom informovala Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



"Máme záujem o znižovanie nákladov na energie a prevádzku budov, čo má značný vplyv na životné prostredie. Z tohto dôvodu sme sa sústredili na projekty zamerané na znižovanie energetickej náročnosti budov. Po nedávnej rekonštrukcii budovy AS či Univerzitnej knižnice sa môže aj budova AR nazývať ultra nízkoenergetickou," uviedol rektor UNIZA Jozef Jandačka.



Podľa Slavíkovej má po uskutočnení opatrení na zníženie spotreby energie dosiahnuť celková úspora energie 207,56 MWh za rok, čo predstavuje zníženie emisií o 83,42 tony za rok. "Budova AR tak zníži energetickú náročnosť zo súčasnej energetickej triedy C na triedu A1," vysvetlila.



Doplnila, že investíciu do zníženia energetickej náročnosti budovy AR hradila UNIZA zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) a časť z vlastných zdrojov. "Napríklad rekonštrukciu výdajne stravy v tomto komplexe či rekonštrukciu vnútorného vybavenia posluchárne – auly 2. V znižovaní energetickej náročnosti budov plánuje univerzita pokračovať aj naďalej. V blízkej budúcnosti prejdú obnovou aj budovy internátov a školská budova na letisku v Dolnom Hričove," dodala Slavíková.