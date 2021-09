Žilinská univerzita sa zapojila do projektu Zelená jedáleň

Žilina 7. septembra (TASR) – Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa stala súčasťou projektu Zelená jedáleň, ktorý zastrešuje občianske združenie Slovenská vegánska spoločnosť. Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA sa študenti a zamestnanci môžu tešiť na pestrú ponuku rastlinných jedál, ktoré sú chutné, zdravé a s nižšou ekologickou stopou.



Doplnila, že v dennom menu budú rastlinné jedlá určené stravníkom všetkých vekových kategórií. "Nielen vegetariánom a vegánom alebo ľuďom s bezlaktózovou či bezlepkovou diétou. Kuchyňa na akademickej pôde sa modernizuje, chce vyjsť v ústrety všetkým, pre ktorých je zdravie a uvedomelá budúcnosť dôležitá, rovnako ako ich vlastné zdravie a zdravie planéty," uviedla Valentovičová.



Stravovacie zariadenie (SZ) Nová menza podľa nej prešlo najväčšou modernizáciou. "Otvorením dvoch nových výdajných pultov pod názvom Front Cooking Center (FCC) – pult so zdravým jedlom, a Fresh&Tasty – pult, kde sa pripravujú špeciality z cestovín priamo pred zákazníkom. Vybavenie kuchyne bolo sčasti modernizované novým technologickým zariadením, ktoré umožňuje prípravu aj náročných jedál s bohatšou ponukou a s celkovým skvalitneným procesom prípravy jedál," dodala Valentovičová.



"Nová menza ponúka denné menu zostavené z ôsmich výživných a ľahko stráviteľných jedál (šesť teplých, dve studené vo forme šalátu, výrobky studenej kuchyne a dezerty vlastnej výroby). Od septembra 2021 rozširuje ponuku o čisto rastlinné obedové menu zo Zelenej jedálne. Nová menza poskytne všetkým ešte viac pestrosti a spokojnosti zo starostlivo pripraveného výberu jedál," povedala riaditeľka SZ Nová menza UNIZA Anna Ďatková.



Do projektu Zelená jedáleň sa doteraz okrem UNIZA pridalo 11 slovenských univerzít. "Spustenie projektu na UNIZA umocnil aj podpis memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a Slovenskou vegánskou spoločnosťou. Cieľom memoranda je vzájomná podpora v snahe dosiahnuť pravidelné zaraďovanie rastlinných jedál do jedálnička v stravovacom zariadení univerzity," uzavrela Valentovičová.