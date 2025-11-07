< sekcia Regióny
Žilinská univerzita udelila čestný doktorát talianskemu profesorovi
Taliansky vedec a pedagóg je dlhoročným spolupracovníkom UNIZA v oblasti výkonových elektronických systémov.
Autor TASR
Žilina 7. novembra (TASR) - Čestný titul doctor honoris causa udelila Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) profesorovi Mariovi Cacciatovi z univerzity v talianskej Catanii. Stalo sa tak počas slávnostnej časti zasadnutia Vedeckej rady UNIZA. TASR o tom v piatok informovala Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.
Taliansky vedec a pedagóg je dlhoročným spolupracovníkom UNIZA v oblasti výkonových elektronických systémov. „Profesor Cacciato získal tento čestný titul za vynikajúce celoživotné vedecké, odborné a pedagogické výsledky, organizátorskú činnosť a za dlhoročnú vedeckú spoluprácu s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií UNIZA,“ priblížila Slavíková.
Počas viac ako dvoch desiatok rokov úspešne pomáhal zapájať pracovníkov z UNIZA do špičkovej medzinárodne uznávanej svetovej vedy. „Som nesmierne rád, toto je jeden z najdôležitejších momentov môjho života a mojej kariéry. Je mi cťou a privilégiom dlhé roky spolupracovať s kolegami zo Žilinskej univerzity. Vďaka tomuto spojeniu som sa mnohému naučil a tento míľnik zdieľam s nimi, rovnako ako aj so svojimi kolegami z Catanie,“ uviedol na margo ocenenia profesor Cacciato.
Taliansky vedec je držiteľom dvoch národných patentov z oblasti výkonovej elektroniky pre segment elektromobility, energetických zásobníkov, obnoviteľných zdrojov a elektromagnetickej kompatibility.
