Žilinská univerzita zmení internát aj učebne na moderné a ekologické
Obnova bloku H internátu Veľký Diel prinesie študentom výrazne vyšší komfort.
Autor TASR
Žilina 9. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR podporilo Žilinskú univerzitu sumou viac ako osem miliónov eur, ktoré univerzita využije na kompletnú modernizáciu internátu a zníženie energetickej náročnosti učebných priestorov. MŠVVaM postupne predstaví úspešné projekty obnovy vysokoškolských budov a internátov, ktoré podporí z investícií Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške celkovo 170 miliónov eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.
„Komplexná rekonštrukcia internátneho bloku H prinesie výrazné zlepšenie podmienok pre ubytovaných študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia. Tento ambiciózny projekt si kladie za cieľ nielen zvýšiť komfort bývania, ale aj výrazne znížiť energetickú náročnosť objektu, čím sa zaradí medzi moderné ekologicky udržateľné budovy univerzitného kampusu,“ uviedol prorektor pre rozvoj Žilinskej univerzity v Žiline Andrej Czán.
Obnova bloku H internátu Veľký Diel prinesie študentom výrazne vyšší komfort. Po rekonštrukcii budú mať k dispozícii moderné izby s vlastnou kuchynskou linkou. Nové postele, skrine, koberce a zmodernizované spoločné priestory posunú internát na úroveň súčasných európskych štandardov.
„Okrem internátu sa rekonštrukcia týka aj budovy, ktorú využíva Strojnícka fakulta na výučbu a výskumné účely. Obe budovy prejdú zateplením, dostanú nové okná, dvere, úsporné osvetlenie a vykurovanie,“ priblížili z odboru komunikácie a marketingu s tým, že inštalované budú aj solárne panely a vzduchotechnika, čo výrazne zníži ich energetickú náročnosť.
Žilinská univerzita, ktorej súčasťou je tiež univerzitný vedecký park, je podľa štátneho tajomníka pre vysoké školstvo a akademický výskum ministerstva školstva Róberta Zsemberu výborným príkladom prepojenia vzdelávania, vedy a výskumu s praxou na medzinárodnej úrovni. „Som preto veľmi rád, že aj vďaka európskym prostriedkom z našich výziev pokračuje v dlhodobom trende zlepšovania podmienok pre študentov a aj pre zamestnancov,“ dodal Zsembera.
