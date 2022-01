Žilinská veterinárna nemocnica už používa špeciálny laserový skalpel

Žilina 26. januára (TASR) – Veterinárna nemocnica v Žiline začala ako prvá na Slovensku používať špeciálny laserový skalpel. Podľa veterinárneho špecialistu na ortopédiu a chirurgiu mäkkých tkanív Martina Mitru jeho návrh a zavedenie do praxe vychádza z dlhoročných skúseností v humánnej medicíne.



Najväčšie výhody laserového skalpela sú podľa neho presnosť, jednoduchá manipulácia pri chirurgickom zákroku a najmä bezpečnosť. "Zároveň je dostatočne silný aj na odstránenie veľkých nádorov. Vysoko zaostrený laserový lúč reže čisto a presne, pričom súčasne zaceľuje lymfatické cievy a nervy. To má za následok menšie pooperačné opuchy a výrazné zníženie bolesti oproti klasickým skalpelovým procedúram," vysvetlil Mitra.



"Pri použití lasera sa tkanivo vyparuje a zaceľujú sa malé krvné cievy. To znižuje krvácanie, zabezpečuje lepšiu viditeľnosť počas operácie a skracuje čas zákroku. Zníženie krvácania pri práci s laserom urýchľuje a zjednodušuje procedúru. V mnohých prípadoch nie sú potrebné žiadne stehy," doplnil Mitra.



Veterinárnu nemocnicu Anima Vets vybudovali veterinárni lekári, ktorí získali skúsenosti na desiatkach svetových aj domácich pracoviskách a univerzitách. Pôsobia v nej špecialisti z rôznych oblastí veterinárnej medicíny - dermatológie, ortopédie, chirurgie, onkológie či exotickej medicíny, dodal manažér komunikácie veterinárnej nemocnice Tomáš Batiz.