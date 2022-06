Žilinské čestné občianstvo udelia in memoriam architektovi Scheerovi

Žilina 25. júna (TASR) - Čestné občianstvo mesta Žilina za rok 2022 udelia in memoriam architektovi Michalovi Maximiliánovi Scheerovi. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina dostanú vedecký pracovník Ladislav Valkovič, emeritná profesorka Valéria Hrabovcová a zakladajúci riaditeľ Mestskej sporiteľne Žilina, slovenský horolezec a turista Mikuláš Mlynárčik. Cenu primátora mesta udelia futbalistovi Marekovi Mintálovi a in memoriam projektantovi Milanovi Hodoňovi.



Celkovo 10 nominácií na osobnosti mesta posúdila prostredníctvom elektronického dotazníka 50-členná porota. "Verejnosť ich mohla nominovať od 1. decembra 2021 do 31. marca 2022. Mesto Žilina oceňuje osobnosti od roku 1995. Doteraz si z rúk primátora prevzalo cenu už skoro 100 významných Žilinčanov a ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta," dodal Miškovčík.