Žilinské divadlo sa rozlúči s inscenáciami Vedľajšie účinky a Prachy!

Žilina 9. mája (TASR) - Mestské divadlo Žilina sa po piatich divadelných sezónach rozlúči s inscenáciami Vedľajšie účinky a Prachy!. Podľa riaditeľa divadla Michala Vidana odohrajú derniéru inscenácie Vedľajšie účinky 19. mája a derniéru tragikómédie Prachy! 31. mája.



Režisérom inscenácie Vedľajšie účinky je Micheal Vyskočáni. Autorkou provokatívnej hry o etike medicíny a ľudskej odvahe cítiť niečo skutočné je britská dramatička Lucy Prebble, ktorá za ňu získala Cenu kritikov za najlepšiu hru. "Študentka Connie a mladý cestovateľ Tristan sa stretávajú ako dobrovoľníci pri testovaní nového druhu antidepresív. Lekári zvyšujú dávky liekov a vzťah Connie a Tristana prerastá do niečoho väčšieho a prekvapivo intenzívneho. Zbližujú sa a stávajú sa sprisahancami v drobných únikoch z prísneho režimu nemocnice. Všetko by vyzeralo ako začiatok krásneho vzťahu, no vzplanutie dvoch mladých ľudí je lekármi považované len za vítaný vedľajší účinok nového lieku," priblížil riaditeľ žilinského mestského divadla.



Tragikomédia Prachy! v réžii Mariána Amslera je o hľadaní životného šťastia vo finančnej kríze. Podľa Vidana sa v nej poslednýkrát stretne herecká energia takmer celého ansámblu žilinského divadla. "Autori hry Andreas Sauter a Bernhard Studlar majú radi obyčajných, priemerných hrdinov každodenného života. V hre reflektujú globálnu ekonomickú krízu. Na javisku sa miestami až komiksovo stretáva panoptikum postáv z rôznych sociálnych vrstiev. Život v kríze totiž ponúka aj vtipné momenty. Avšak šťastie treba hľadať, aj keď to ekonomická kríza dosť komplikuje," dodal Vidan.