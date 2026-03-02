Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinské krajské kultúrne stredisko pripravilo výstavu Čas veľkonočný

Jarnú atmosféru a poctivé remeslo prinesie do priestorov žilinského Makovického domu tradičná výstava Čas veľkonočný.

Autor TASR
Žilina 2. marca (TASR) - Jarnú atmosféru a poctivé remeslo prinesie do priestorov žilinského Makovického domu tradičná výstava Čas veľkonočný. Ako informoval Matej Somr z Krajského kultúrneho strediska v Žiline, hudobným hosťom pondelkovej vernisáže je žilinský muzikant a interpret ľudových piesní Martin Levko.

„Na výstave sa predstaví 63 remeselníkov a výrobcov, ktorí pracujú s tradičnými technikami aj súčasnými výtvarnými prístupmi. Návštevníci sa vo vybraných dňoch môžu tešiť aj na ukážky remeselných techník,“ priblížil Somr.

Doplnil, že za prípravou a odbornou koncepciou výstavy stoja metodička pre tradičnú ľudovú kultúru a folklorizmus Daniela Simanová a výstavná technička Ivona Křivánková, ktorá má v rámci výstavy na starosti spoluprácu s remeselníkmi. „Výstava bude pre verejnosť sprístupnená od 3. do 30. marca 2026, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h,“ dodal Somr.
.

