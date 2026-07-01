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Žilinské kultúrne leto prinesie športové i hudobné podujatia
Letný program, ktorý sa oficiálne začína v stredu a bude trvať do konca septembra, pripravila Mestská kultúra Žilina.
Autor TASR
Žilina 1. júla (TASR) - Žilinské kultúrne leto 2026 prinesie tvorivé dielne, benefičné a športové podujatia, hudbu či Túlavé marionetové divadlo, ktoré sa bude postupne presúvať do mestských častí. Letné akcie doplnia komentované prehliadky, výstavy, komunitné stretnutia a ďalšie podujatia pod holým nebom. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, Žilinské kultúrne leto počas prázdnin oživí námestia, parky, kultúrne inštitúcie i verejné priestory naprieč celým mestom.
Letný program, ktorý sa oficiálne začína v stredu a bude trvať do konca septembra, pripravila Mestská kultúra Žilina. „Žilinské kultúrne leto ponúkne v najbližších mesiacoch množstvo lákavých podujatí pre všetky vekové kategórie. Ani tento rok nebudú chýbať obľúbené podujatia, ako sú Stredoveký deň, Jazz Fest, Wine Fest či koncerty Mariánskeho leta. Tie počas letných prázdnin prinesú pestrú paletu hudobných žánrov - od vážnej hudby cez pop a rock až po folklór a country. Tradične sa odprezentujú aj festivaly konajúce sa v Žiline a okolí, konkrétne Fest Anča, Kiosk, Skaly aj Jánošíkove dni,“ priblížila hovorkyňa.
Každú prázdninovú stredu sú v Sade na Studničkách pripravené divadielka pre najmenších. Remeselné dielne v Tržnici Žilina obohatia zručnosti nielen detí v prvom prázdninovom týždni. „Novinkou tohto leta sú štvrtkové ‚potulné‘ marionetové divadielka v mestských častiach a na sídliskách. Nové budú aj participatívne podujatia s názvom Komunitné pondelky vždy na inú tému konajúce sa v Pasáži každý nepárny týždeň prázdnin. Spomedzi pravidelných obľúbených podujatí nebude ani tento rok chýbať utorková a štvrtková ranná joga v Parku Ľudovíta Štúra či stredajšie filmové večery pod hviezdami v Sade SNP, ktoré organizujeme v spolupráci s Túlavým kinom,“ uviedla riaditeľka Mestskej kultúry Žilina Beáta Tamašiová.
Okrem kultúrnych podujatí budú vo verejnom priestore aj športové podujatia organizované samosprávou. Nielen pre návštevníkov mesta si ponuku aktivít pripravila Turistická informačná kancelária aj pobočky Mestskej knižnice Žilina či Rosenfeldov palác. „Zaujímavý program prinesie aj september, v ktorom sa už tradične uskutoční Festival seniorov, ŽIŽA festival a Žilinský deň zdravia. Taktiež sa Žilinčania môžu tešiť aj na nové podujatie so zapojením komunity na víťaznom žilinskom Miestečku,“ doplnila Ondrášová.
Letný program, ktorý sa oficiálne začína v stredu a bude trvať do konca septembra, pripravila Mestská kultúra Žilina. „Žilinské kultúrne leto ponúkne v najbližších mesiacoch množstvo lákavých podujatí pre všetky vekové kategórie. Ani tento rok nebudú chýbať obľúbené podujatia, ako sú Stredoveký deň, Jazz Fest, Wine Fest či koncerty Mariánskeho leta. Tie počas letných prázdnin prinesú pestrú paletu hudobných žánrov - od vážnej hudby cez pop a rock až po folklór a country. Tradične sa odprezentujú aj festivaly konajúce sa v Žiline a okolí, konkrétne Fest Anča, Kiosk, Skaly aj Jánošíkove dni,“ priblížila hovorkyňa.
Každú prázdninovú stredu sú v Sade na Studničkách pripravené divadielka pre najmenších. Remeselné dielne v Tržnici Žilina obohatia zručnosti nielen detí v prvom prázdninovom týždni. „Novinkou tohto leta sú štvrtkové ‚potulné‘ marionetové divadielka v mestských častiach a na sídliskách. Nové budú aj participatívne podujatia s názvom Komunitné pondelky vždy na inú tému konajúce sa v Pasáži každý nepárny týždeň prázdnin. Spomedzi pravidelných obľúbených podujatí nebude ani tento rok chýbať utorková a štvrtková ranná joga v Parku Ľudovíta Štúra či stredajšie filmové večery pod hviezdami v Sade SNP, ktoré organizujeme v spolupráci s Túlavým kinom,“ uviedla riaditeľka Mestskej kultúry Žilina Beáta Tamašiová.
Okrem kultúrnych podujatí budú vo verejnom priestore aj športové podujatia organizované samosprávou. Nielen pre návštevníkov mesta si ponuku aktivít pripravila Turistická informačná kancelária aj pobočky Mestskej knižnice Žilina či Rosenfeldov palác. „Zaujímavý program prinesie aj september, v ktorom sa už tradične uskutoční Festival seniorov, ŽIŽA festival a Žilinský deň zdravia. Taktiež sa Žilinčania môžu tešiť aj na nové podujatie so zapojením komunity na víťaznom žilinskom Miestečku,“ doplnila Ondrášová.