< sekcia Regióny
Žilinské kultúrne stredisko pripravilo výstavu Desať právd o fujare
Fujara sa do medzinárodného povedomia UNESCO dostala v roku 2005, keď bola vyhlásená za Majstrovské dielo ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.
Autor TASR
Žilina 22. augusta (TASR) - Krajské kultúrne stredisko (KKS) v Žiline pripravilo na september pri príležitosti 20. výročia zápisu fujary do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO výstavu Desať právd o fujare. Informoval o tom manažér kultúry KKS Matej Somr.
Výstava bude prístupná od 2. do 26. septembra každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h v Makovického dome v Žiline. „Slávnostná vernisáž sa uskutoční 18. septembra. Kurátorom výstavy je majster ľudovej umeleckej výroby v oblasti výroby fujár Michal Fiľo, autorkami sú kultúrna pracovníčka Ivona Křivánková a etnologička Viktória Válková,“ priblížil Somr.
Doplnil, že výstava prevedie návštevníkov nielen históriou fujary, výrobnými technikami, hudobnými možnosťami, ale poukáže aj na artefakty súvisiace s pastierskym umením. „Vystavujúcimi autormi sú Michal Fiľo z Banskej Bystrice, Pavel Smutný z Dúbrav, Alexander Králik zo Zvolena, Ondrej Selecký z Hrochote, Ľubomír Párička z Martina, Drahoš Daloš z Oravskej Polhory, Roman Bienik z Dolného Hričova, Vladimír Grieš z Vlach a František Kostúr z Kysuckého Nového Mesta,“ dodal Somr.
Fujara sa do medzinárodného povedomia UNESCO dostala v roku 2005, keď bola vyhlásená za Majstrovské dielo ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Zaradila sa tak medzi 43 unikátnych diel svetového kultúrneho dedičstva, ktoré UNESCO v tom roku ocenilo. O tri roky neskôr bola zapísaná aj do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
Výstava bude prístupná od 2. do 26. septembra každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h v Makovického dome v Žiline. „Slávnostná vernisáž sa uskutoční 18. septembra. Kurátorom výstavy je majster ľudovej umeleckej výroby v oblasti výroby fujár Michal Fiľo, autorkami sú kultúrna pracovníčka Ivona Křivánková a etnologička Viktória Válková,“ priblížil Somr.
Doplnil, že výstava prevedie návštevníkov nielen históriou fujary, výrobnými technikami, hudobnými možnosťami, ale poukáže aj na artefakty súvisiace s pastierskym umením. „Vystavujúcimi autormi sú Michal Fiľo z Banskej Bystrice, Pavel Smutný z Dúbrav, Alexander Králik zo Zvolena, Ondrej Selecký z Hrochote, Ľubomír Párička z Martina, Drahoš Daloš z Oravskej Polhory, Roman Bienik z Dolného Hričova, Vladimír Grieš z Vlach a František Kostúr z Kysuckého Nového Mesta,“ dodal Somr.
Fujara sa do medzinárodného povedomia UNESCO dostala v roku 2005, keď bola vyhlásená za Majstrovské dielo ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Zaradila sa tak medzi 43 unikátnych diel svetového kultúrneho dedičstva, ktoré UNESCO v tom roku ocenilo. O tri roky neskôr bola zapísaná aj do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.