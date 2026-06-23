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Žilinské mestské zastupiteľstvo bude mať naďalej 31 poslancov
Rozdelení budú do ôsmich obvodov.
Autor TASR
Žilina 23. júna (TASR) - V žilinskom mestskom zastupiteľstve (MsZ) bude aj v najbližšom volebnom období pôsobiť 31 poslancov. Na utorkovom rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci, keď akceptovali návrh radnice na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2026 - 2030.
Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 50.001 do 100.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 19 a maximálne 31 poslancami. Maximálny limit doteraz využívala aj Žilina a bude to tak aj naďalej. V meste žije aktuálne približne 79.400 obyvateľov, na jedného poslanca pripadá okolo 2560 obyvateľov.
Mesto Žilina bude na základe rozhodnutia poslancov rozdelené do ôsmich volebných obvodov. Najväčším volebným obvodom v meste zostáva sídlisko Vlčince, ktoré bude v mestskom zastupiteľstve zastupovať sedem poslancov.
Radnica sa zaoberala aj navrhnutými opatreniami verejného ochrancu práv, aby na každého poslanca pripadal približne rovnaký počet obyvateľov. K úprave pomerov dôjde presunutím 1200 obyvateľov s trvalým pobytom „mesto Žilina“ z prvého do tretieho volebného obvodu.
Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 50.001 do 100.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 19 a maximálne 31 poslancami. Maximálny limit doteraz využívala aj Žilina a bude to tak aj naďalej. V meste žije aktuálne približne 79.400 obyvateľov, na jedného poslanca pripadá okolo 2560 obyvateľov.
Mesto Žilina bude na základe rozhodnutia poslancov rozdelené do ôsmich volebných obvodov. Najväčším volebným obvodom v meste zostáva sídlisko Vlčince, ktoré bude v mestskom zastupiteľstve zastupovať sedem poslancov.
Radnica sa zaoberala aj navrhnutými opatreniami verejného ochrancu práv, aby na každého poslanca pripadal približne rovnaký počet obyvateľov. K úprave pomerov dôjde presunutím 1200 obyvateľov s trvalým pobytom „mesto Žilina“ z prvého do tretieho volebného obvodu.