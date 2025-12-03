< sekcia Regióny
Žilinské nemocnice sa v hodnotení INEKO umiestnili v prvej desiatke
V 11. ročníku hodnotenia nemocníc INEKO sa porovnávali dáta predovšetkým z rokov 2021 až 2024.
Autor TASR
Žilina 3. decembra (TASR) - Tri zo štyroch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa umiestnili v 11. ročníku hodnotenia nemocníc Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v prvej desiatke v kategórii všeobecných nemocníc. Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej je to dôkaz, že nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja vedia poskytovať kvalitnú, stabilnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.
Vo zverejnenom rebríčku skončila Dolnooravská nemocnica s poliklinikou (NsP) v Dolnom Kubíne na šiestom mieste, Hornooravská NsP v Trstenej na ôsmom mieste a Kysucká NsP v Čadci o priečku za ňou. V porovnaní s hodnotením z roku 2024 si o tri priečky polepšila aj Liptovská NsP v Liptovskom Mikuláši, ktorá obsadila 21. miesto.
Podľa Jurinovej prioritou kraja nie je tvorba zisku, ale potreby pacientov v regiónoch. „Našou úlohou je zabezpečiť, aby mal každý obyvateľ kraja dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Aj výsledky tohtoročného hodnotenia potvrdzujú, že samospráva vie byť dobrým a zodpovedným vlastníkom nemocnice,“ uviedla Jurinová.
ŽSK zároveň pripomína, že udržiava aj oddelenia, ktoré neprinášajú zisk, ale sú kľúčové pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti, ako napríklad oddelenia dlhodobo chorých alebo paliatívne oddelenia. „Držíme a financujeme oddelenia, ktoré by súkromný sektor často neprevádzkoval z dôvodu neefektívneho finančného krytia. Robíme to preto, lebo sú pre náš kraj a teda našich obyvateľov nevyhnutné,“ doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
V 11. ročníku hodnotenia nemocníc INEKO sa porovnávali dáta predovšetkým z rokov 2021 až 2024. Najlepšou štátnou univerzitnou a fakultnou nemocnicou roka sa po šiesty raz stala Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica. V kategórii všeobecných nemocníc obhájila prvenstvo Nemocnica Agel Košice-Šaca.
Vo zverejnenom rebríčku skončila Dolnooravská nemocnica s poliklinikou (NsP) v Dolnom Kubíne na šiestom mieste, Hornooravská NsP v Trstenej na ôsmom mieste a Kysucká NsP v Čadci o priečku za ňou. V porovnaní s hodnotením z roku 2024 si o tri priečky polepšila aj Liptovská NsP v Liptovskom Mikuláši, ktorá obsadila 21. miesto.
Podľa Jurinovej prioritou kraja nie je tvorba zisku, ale potreby pacientov v regiónoch. „Našou úlohou je zabezpečiť, aby mal každý obyvateľ kraja dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Aj výsledky tohtoročného hodnotenia potvrdzujú, že samospráva vie byť dobrým a zodpovedným vlastníkom nemocnice,“ uviedla Jurinová.
ŽSK zároveň pripomína, že udržiava aj oddelenia, ktoré neprinášajú zisk, ale sú kľúčové pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti, ako napríklad oddelenia dlhodobo chorých alebo paliatívne oddelenia. „Držíme a financujeme oddelenia, ktoré by súkromný sektor často neprevádzkoval z dôvodu neefektívneho finančného krytia. Robíme to preto, lebo sú pre náš kraj a teda našich obyvateľov nevyhnutné,“ doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
V 11. ročníku hodnotenia nemocníc INEKO sa porovnávali dáta predovšetkým z rokov 2021 až 2024. Najlepšou štátnou univerzitnou a fakultnou nemocnicou roka sa po šiesty raz stala Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica. V kategórii všeobecných nemocníc obhájila prvenstvo Nemocnica Agel Košice-Šaca.