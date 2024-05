Žilinské Staromestské slávnosti otvoril sprievod centrom mesta

Žilina 23. mája (TASR) - Sprievod centrom Žiliny otvoril vo štvrtok 28. ročník Staromestských slávností. Remeselné trhy a kultúrny program sa počas troch dní tradične sústredia na Námestí Andreja Hlinku a Mariánskom námestí. Dopravu z podujatia zabezpečujú pre návštevníkov mimoriadne nočné spoje Dopravného podniku mesta Žiliny.



Program slávností sa začal na Mariánskom námestí vystúpeniami detí zo žilinských základných umeleckých škôl a centra voľného času. Krátko po 15.00 h sa z námestia pohol sprievod, ktorého súčasťou boli popri hudobníkoch a mažoretkách aj zástupcovia úspešných žilinských športových klubov v hokeji, florbale a basketbale.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne symbolicky odovzdal kľúče od mesta umelcom, športovcom a remeselníkom. "Pozitívne vnímam, že sa nám podarilo do kultúrneho programu Staromestských slávností vtiahnuť aj hudobníkov, ktorí by bežne nedostali príležitosť. Vytvorili sme priestor, aby na pódiách mohli vystupovať aj kapely, ktoré by sa na ne pred takou masou ľudí a pri takom ozvučení nikdy nedostali," povedal Fiabáne.



Počas troch dní je pripravených množstvo hudobných a tanečných vystúpení, zo slovenských populárnych kapiel sa divákom predstavia Vidiek, Para, Gladiator či Puding pani Elvisovej. Ešte pred začiatkom hudobného programu na Námestí Andreja Hlinku pozdravili návštevníkov úspešní športovci a predviedli získané trofeje. Od 16.00 h bola pre fanúšikov hokejového klubu Vlci Žilina pripravená autogramiáda v parku SNP.



Sprievodným podujatím Staromestských slávností bol 27. ročník slávnostnej akadémie Zboru Žilincov na Radnici mesta Žilina. Uskutočnilo sa tu tiež vyhodnotenie súťaže Žilina - moje mesto a naplánované je tiež oceňovanie jubilantov k 30. výročiu Klubu vojenských výsadkárov SR.