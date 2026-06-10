< sekcia Regióny
Žilinskému kraju sa podarilo predať bývalý areál SOU drevárskeho
Celková výmera pozemkov sa tak zvýšila na takmer 14.000 metrov štvorcových a stúpla aj minimálna požadovaná suma za predaj na 750.000 eur.
Autor TASR
Turany 10. júna (TASR) - Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK) sa po niekoľkých neúspešných pokusoch podarilo predať bývalý školský areál Stredného odborného učilišťa (SOU) drevárskeho v Turanoch. Za nevyužívaný súbor nehnuteľností zinkasuje 650.000 eur. Ukončenie obchodnej verejnej súťaže na májovom rokovaní zastupiteľstva potvrdila riaditeľka Úradu ŽSK Ľudmila Kučáková.
Krajská samospráva sa v posledných rokoch najprv pokúšala areál s celkovou rozlohou pozemkov 9394 metrov štvorcových predať za minimálne 600.000 eur, ale pri štyrikrát opakovanej obchodnej verejnej súťaži záujemcu o kúpu nenašla. V septembri 2024 krajskí poslanci schválili nové podmienky obchodnej verejnej súťaže, pričom do predmetu súťaže boli zakomponované ďalšie pozemky v areáli.
Celková výmera pozemkov sa tak zvýšila na takmer 14.000 metrov štvorcových a stúpla aj minimálna požadovaná suma za predaj na 750.000 eur. Keďže aj v tomto prípade obchodné verejné súťaže skončili neúspešne, pri tej poslednej bola minimálna predajná cena znížená na 650.000 eur. Takúto sumu ponúkla bratislavská firma JHholz.
Krajská samospráva sa v posledných rokoch najprv pokúšala areál s celkovou rozlohou pozemkov 9394 metrov štvorcových predať za minimálne 600.000 eur, ale pri štyrikrát opakovanej obchodnej verejnej súťaži záujemcu o kúpu nenašla. V septembri 2024 krajskí poslanci schválili nové podmienky obchodnej verejnej súťaže, pričom do predmetu súťaže boli zakomponované ďalšie pozemky v areáli.
Celková výmera pozemkov sa tak zvýšila na takmer 14.000 metrov štvorcových a stúpla aj minimálna požadovaná suma za predaj na 750.000 eur. Keďže aj v tomto prípade obchodné verejné súťaže skončili neúspešne, pri tej poslednej bola minimálna predajná cena znížená na 650.000 eur. Takúto sumu ponúkla bratislavská firma JHholz.