Žilinskí cestári kúpili päť nových vozidiel za vyše dva milióny eur

Žilina 16. decembra (TASR) - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) kúpila päť nových univerzálnych vozidiel za vyše dva milióny eur. V pondelok v SC ŽSK v závode Turiec oficiálne odovzdali univerzálne vozidlá, ktoré budú celoročne prispievať k zlepšeniu kvality a efektívnosti údržby krajských ciest. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



SC ŽSK investovala v tomto roku 2.115.600 eur do obstarania piatich nových univerzálnych vozidiel, vybavených modernými technologickými zostavami. "Vozidlá sú navrhnuté na celoročné využitie, pričom v zimných mesiacoch zabezpečia posyp inertným a chemickým materiálom a pluhovanie, zatiaľ čo v lete budú slúžiť na opravy ciest tryskovou metódou alebo zametanie," informoval generálny riaditeľ SC ŽSK Juraj Lazúr.



Nové vozidlá si prerozdelia dva závody v regiónoch Orava a Turiec. Vozidlá sú vybavené monitorovacím systémom GPS, ktorý umožňuje dispečerom sledovať v reálnom čase polohu a vykonávanú činnosť vozidiel.



Okrem piatich univerzálnych vozidiel obstarala SC ŽSK techniku pre zimnú a letnú údržbu v celkovej výške 2.007.022 eur do všetkých piatich závodov.



"Verím, že obnova a doplnenie vozového parku našej správy ciest bude znamenať vyššiu spoľahlivosť, navýši naše kapacity, a teda aj zvýši efektívnosť zimnej aj letnej údržby ciest v Žilinskom kraji. Do obnovy techniky by sme potrebovali investovať pravidelne, na to nám však chýba predvídateľné financovanie," doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Dodala, že zásahy zo strany štátu im každoročne ukracujú rozpočet, a preto na združení samosprávnych krajov formulovali požiadavku na stabilizovanie financovania samosprávnych krajov na úrovni dvoch percent hrubého domáceho produktu štátu.