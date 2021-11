ŽILINSKÍ COLNÍCI V AKCII: Mladému vodičovi zavolali záchranku

Kysucký Lieskovec 3. novembra (TASR) - Žilinskí príslušníci finančnej správy pomáhali pri Kysuckom Lieskovci 21–ročnému mužovi, ktorého si všimli v odstavenom aute so zapnutými výstražnými svetlami. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.



Doplnila, že muž sedel vo vozidle v neprirodzenej polohe so zaklonenou hlavou. "Spozorovali, že ťažko dýcha, drží sa na hrudi a nie je schopný privolať si záchrannú zdravotnú službu. Príslušníci finančnej správy zabezpečovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, premiestňovali muža z auta von a volali Rýchlu zdravotnú pomoc. Potrebnú starostlivosť poskytovali mužovi z Čierneho až do príchodu záchranárov," dodala Chríbiková.