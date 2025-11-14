< sekcia Regióny
Žilinskí futbalisti darovali výťažok z dražby dresov nemocnici
Žilinskí futbalisti v rámci projektu Rešpekt zdravotníkom nastúpili na októbrový zápas najvyššej slovenskej súťaže v bielych dresoch symbolizujúcich zdravotnícke prostredie.
Autor TASR
Žilina 14. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina venovali výťažok z dražby dresov žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP). Dražba dresov z domáceho zápasu proti Košiciam priniesla sumu 3500 eur. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Žilinskí futbalisti v rámci projektu Rešpekt zdravotníkom nastúpili na októbrový zápas najvyššej slovenskej súťaže v bielych dresoch symbolizujúcich zdravotnícke prostredie. „Prostredníctvom projektu Rešpekt zdravotníkom sa nám podarilo spojiť šport a pomoc zdravotníkom do jedného celku. Táto iniciatíva je dôkazom toho, že futbal môže priniesť nielen športové zážitky, ale ešte oveľa viac. Pomoc tým, ktorí to potrebujú,“ poznamenal generálny riaditeľ MŠK Žilina Jaroslav Bačík.
Zástupcovia klubu odovzdali výťažok z dražby v hodnote 3500 eur vedeniu žilinskej FNsP a oddelenia pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie. To sa rozhodlo použiť na rozšírenie prístrojového vybavenia pri artroskopických operáciách a zvýšenie bezpečnosti pacientov počas náročných spondylochirurgických zákrokov.
„Dar nám umožní investovať do kúpy novej optiky endoskopického prístroja používaného počas artroskopických operácií a nového monitora k neuromonitoringu. Kvalita operácií a bezpečnosť pacientov je našou najväčšou prioritou a tento dar nám pomôže ešte viac zefektívniť našu prácu,“ uviedol primár oddelenia Juraj Popluhár.
Žilinskí futbalisti v rámci projektu Rešpekt zdravotníkom nastúpili na októbrový zápas najvyššej slovenskej súťaže v bielych dresoch symbolizujúcich zdravotnícke prostredie. „Prostredníctvom projektu Rešpekt zdravotníkom sa nám podarilo spojiť šport a pomoc zdravotníkom do jedného celku. Táto iniciatíva je dôkazom toho, že futbal môže priniesť nielen športové zážitky, ale ešte oveľa viac. Pomoc tým, ktorí to potrebujú,“ poznamenal generálny riaditeľ MŠK Žilina Jaroslav Bačík.
Zástupcovia klubu odovzdali výťažok z dražby v hodnote 3500 eur vedeniu žilinskej FNsP a oddelenia pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie. To sa rozhodlo použiť na rozšírenie prístrojového vybavenia pri artroskopických operáciách a zvýšenie bezpečnosti pacientov počas náročných spondylochirurgických zákrokov.
„Dar nám umožní investovať do kúpy novej optiky endoskopického prístroja používaného počas artroskopických operácií a nového monitora k neuromonitoringu. Kvalita operácií a bezpečnosť pacientov je našou najväčšou prioritou a tento dar nám pomôže ešte viac zefektívniť našu prácu,“ uviedol primár oddelenia Juraj Popluhár.