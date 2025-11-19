< sekcia Regióny
Žilinskí hasiči zasahujú pri požiari hospodárskej budovy v Strečne
Hasičom bol požiar ohlásený krátko pred 8.00 h.
Autor TASR
Strečno 19. novembra (TASR) - Žilinskí hasiči zasahujú v stredu predpoludním pri požiari hospodárskej budovy v obci Strečno. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Hasičom bol požiar ohlásený krátko pred 8.00 h. „Hasiči po príchode na miesto zistili, že požiarom sú zasiahnuté prístrešky a fasáda rodinného domu. Hasiči zasahujú v autonómnych dýchacích prístrojoch dvoma C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
