Žilinskí hasiči zasahujú pri požiari hospodárskej budovy v Strečne

Na snímke hasičské vozidlá MB Unimog. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hasičom bol požiar ohlásený krátko pred 8.00 h.

Autor TASR
Strečno 19. novembra (TASR) - Žilinskí hasiči zasahujú v stredu predpoludním pri požiari hospodárskej budovy v obci Strečno. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Hasičom bol požiar ohlásený krátko pred 8.00 h. „Hasiči po príchode na miesto zistili, že požiarom sú zasiahnuté prístrešky a fasáda rodinného domu. Hasiči zasahujú v autonómnych dýchacích prístrojoch dvoma C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.

