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Žilinskí policajti kontrolovali vodičov. Toto zistili

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 vodičov.

Autor TASR
Žilina 13. júla (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 14 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalší traja vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu a dvaja vodiči sa odmietli podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 29 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.

Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 13 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1829 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 64 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky,“ doplnila policajná hovorkyňa.
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