Žilinskí poslanci odsúhlasili majetkovú zámenu s firmou G.Trabelssieho

Žilina 24. septembra (TASR) - Poslanci žilinského mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili na utorkovom rokovaní štvoricu zmlúv, na základe ktorých dôjde k zámene majetku a urovnaniu sporov s firmou podnikateľa Georgea Trabelssieho. Mesto sa zbavilo 59-percentného podielu v Žilinskej parkovacej spoločnosti (ŽPS) a získalo do svojho majetku pozemok o výmere 15.771 štvorcových metrov na Karpatskej ulici aj so železnou konštrukciou športovej haly.



Pre žilinskú samosprávu sa stal podiel v ŽPS nepotrebný po tom, čo začala zabezpečovať parkovaciu politiku vo vlastnej réžii. Podľa primátora Petra Fiabáneho navyše nemala žiadne reálne práva väčšinového spoločníka, keďže na základe zmluvy z roku 2009 má hlasovaciu väčšinu menšinový spoločník. "Ako protihodnotu získavame späť do svojich rúk už inou cestou nedobytný pozemok na Karpatskej ulici s rozostavaným skeletom športovej haly," uviedol Fiabáne.



Pre niektorých poslancov bol problémom fakt, že kým účtovná hodnota majetkového podielu dosahuje 4,4 milióna eur, dohodnutá zmluvná cena prevodu bola vo výške 1,3 milióna eur. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hovoria, že ak ide o prevod majetku mesta, ktorý by prispel k riešeniu súdneho sporu v čase po rozhodnutí prvostupňového súdu, môže byť hodnota prevádzaného majetku znížená a schválená MsZ.



"Poslancom neboli sprístupnené všetky materiály v dostatočnej miere, aby sa na ich základe mohli zodpovedne rozhodnúť. Konkrétne rozsudok prvostupňového súdu vo veci vystúpenia mesta zo ŽPS bol daný len k nahliadnutiu, čo nepovažujem za dostatočné," skonštatoval poslanec František Talapka. Podľa neho je schválenie zmlúv pre mesto nevýhodné a vedenie mesta nevyužilo pri sporoch s firmami G. Trabelssieho všetky primerané prostriedky, aby ochránilo svoj majetok.



"Nikto z nás netvrdí, že je to pre mesto neskutočne výhodné, ale každý z nás chce, aby sme túto tému konečne uťali. Aby sa nestala súčasťou pravidelného predvolebného súboja a nech konečne ukážeme, že dokážeme aj takéto nepríjemné uznesenie prijať v záujme toho, aby sme územie Žiliny rozvíjali a budovali," uviedol v diskusii poslanec Jozef Juriš.



Zámenu majetku v hlasovaní podporilo 19 z 27 prítomných poslancov a po 15 rokoch tak opäť ožíva myšlienka výstavby športovej haly na Karpatskej ulici. "Nielen z našej strany, ale aj zo strany Žilinského samosprávneho kraja či niektorých športových zväzov je eminentný záujem, aby mesto pristúpilo k dokončeniu tohto športového objektu a vylepšilo tak chýbajúcu športovú infraštruktúru v Žiline," dodal Fiabáne.











