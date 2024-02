Žilinskí poslanci schválili memorandum pri regulácii reklamy

Žilina 29. februára (TASR) - Žilinskí mestskí poslanci schválili na utorkovom (27. 2.) rokovaní memorandum o spolupráci pri regulácii reklamy s obchodnými spoločnosťami, ktoré majú reklamné plochy na území mesta. Podľa Kataríny Gazdíkovej zo žilinskej radnice má memorandum pomôcť trvalo riešiť vizuálny smog v meste.



Doplnila, že v celom mestskom okruhu by mali vymiznúť okrem nelegálnych reklamných plôch aj bilbordy. "Dotknuté spoločnosti tak musia urobiť na vlastné náklady do šiestich mesiacov od podpísania memoranda s mestom. Rovnaký postup sa týka aj nelegálne umiestnených reklamných plôch. V prípade, že sa nachádzajú na pozemku či iných nehnuteľnostiach mesta, musia spoločnosti mestu zaplatiť sumu za ich užívanie, a to až tri roky spätne od nadobudnutia účinnosti memoranda," uviedla.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že samospráva má dlhodobý záujem na výraznom znížení vizuálneho smogu v meste. "Memorandum predstavuje prvý krok nielen k regulácii umiestňovania reklamných plôch, ale tiež definuje pravidlá vzájomnej spolupráce mesta a reklamných spoločností. Jeho súčasťou sú aj opatrenia, ktoré by mali v budúcnosti predchádzať vzniku nelegálnych reklamných stavieb a prípadných súdnych sporov," vysvetlil.